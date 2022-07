En el libro “Confiar una conquista solidaria”, Gómez recuerda que en 1981 por su activismo sindical fue despedido de Sofasa. Luego asumió las riendas de la cooperativa. “Entré en febrero de 1982 y en el mes siguiente correspondía hacer la asamblea. Me tocó investigar cómo se hacía, me enteré de que lo fundamental era el balance, pero me tocó enfrentar una situación angustiante: el contador estaba incapacitado. Me tocó fungir de asistente de contaduría para realizar el primer balance. El ejercicio me sirvió como escuela y me brindó un aprendizaje sobre lo que era un activo, un pasivo, el haber y el deber, temas fundamentales para entender la movida de la cooperativa”, relató.