Estos son los modelos de carros que más compraron los colombianos en septiembre

El mercado de vehículos nuevos alcanzó un récord en septiembre de 2026 en Colombia, con 33.835 unidades matriculadas, un aumento de 36,1% frente a las 25.598 registradas en septiembre de 2025. El resultado convirtió a septiembre de 2026 en el mes con mayor número de matrículas de vehículos nuevos en Colombia desde 2014. Entre enero y septiembre se acumularon 247.212 vehículos matriculados, un crecimiento de 41,2% frente a las 175.025 unidades registradas durante el mismo periodo de 2025. Consulte: Gobierno De la Espriella les pone freno a los “carros cazafotomultas”, no podrán multar sin un agente de tránsito El comportamiento estuvo impulsado por varias líneas de vehículos, con el Tesla Model Y a la cabeza del mercado durante septiembre, seguido por modelos SUV y automóviles compactos.

¿Qué modelos lideraron las ventas de vehículos nuevos?

El Tesla Model Y fue la línea más vendida del país en septiembre, con 2.220 unidades matriculadas, equivalentes al 6,6% del mercado. En segundo lugar se ubicó la Renault Duster, con 1.399 unidades y una participación de 4,1%. Sus matrículas aumentaron 43% frente a septiembre de 2025.

El Tesla Model es el modelo más vendido en Colombia. FOTO GETTY

La Toyota Corolla Cross ocupó el tercer puesto, con 1.150 unidades, una participación de 3,4% y un crecimiento de 134,2% frente al mismo mes del año anterior. El cuarto lugar fue para la Mazda CX-30, con 907 unidades y 2,7% del mercado, tras registrar un aumento de 17,3%. El Kia K3 completó los cinco primeros lugares con 903 unidades, equivalentes al 2,7% del mercado y un crecimiento de 5,9%. En conjunto, estas cinco líneas representaron el 19,4% de todas las matrículas realizadas en Colombia durante septiembre. Entérese: ¿Le robaron la moto o el carro en Bello? Policía recuperó 126 vehículos hurtados

Otros vehículos con buenas ventas

El Chevrolet Onix registró 882 unidades y una participación de 2,6%, con un crecimiento de 16,2% frente a septiembre de 2025. La Kia Sportage y el Kia Picanto alcanzaron cada uno 639 matrículas, con una participación individual de 1,9%. En el caso de la Sportage, el crecimiento anual fue de 24,3%. El Mazda 2 registró 628 unidades, equivalentes al 1,9% del mercado, con un aumento de 29,2%. Por su parte, la Nissan Qashqai alcanzó 605 unidades y una participación de 1,8%. Este modelo presentó uno de los mayores crecimientos entre las líneas del grupo, con un aumento de 511,1% frente a septiembre de 2025. Entérese: Uno de cada dos carros nuevos ya es eléctrico o híbrido: Tesla y BYD concentran más del 60% en 2026

¿Qué modelos registraron los mayores crecimientos?

Además de las líneas que encabezaron el mercado, otros modelos tuvieron aumentos importantes frente al mismo mes de 2025. La Chevrolet Tracker registró 484 unidades, con un crecimiento de 176,6%. La Toyota Fortuner llegó a 516 unidades, tras aumentar 159,3%. La Toyota Land Cruiser alcanzó 479 matrículas y creció 134,8%, mientras que el Suzuki Dzire registró 416 unidades, con un aumento de 147,6%. También aportaron al resultado modelos que ingresaron recientemente al mercado. Entre ellos estuvieron el Ford Territory, con 532 unidades, y la Chery E5, con 483. De su interés: Tesla ahora le cobrará $69.900 al mes a sus propietarios por la conectividad premium

Las ventas en Medellín subieron 51%

Bogotá concentró el mayor volumen de matrículas en lo corrido de 2026, con 70.947 vehículos nuevos, un crecimiento de 88,4%. El área metropolitana de Medellín, correspondiente al Valle de Aburrá, ocupó el segundo lugar, con 45.331 unidades y un aumento de 51,2%. Cali se ubicó en el tercer lugar, con 20.004 vehículos matriculados, un crecimiento de 37,1%.

Cómo fueron las ventas de carros en Medellín

El Valle de Aburrá registró 45.331 vehículos nuevos matriculados entre enero y septiembre de 2026, frente a 29.977 unidades en el mismo periodo de 2025. El resultado representa un incremento de 51,2% y consolida a Medellín y su área metropolitana como el segundo mercado regional de vehículos nuevos en Colombia, solo por detrás de Bogotá.

En septiembre, el Valle de Aburrá alcanzó 6.192 matrículas, frente a 4.421 en septiembre de 2025. Esto representa un crecimiento de 40,1%. Con el resultado acumulado, el Valle de Aburrá concentró aproximadamente 18,3% de todas las matrículas de vehículos nuevos del país entre enero y septiembre. El resultado del Valle de Aburrá también explica buena parte del comportamiento del mercado automotor de Antioquia. En el acumulado del año, el departamento registró 47.924 vehículos matriculados, un crecimiento de 50,3%. Solo en septiembre se contabilizaron 6.531 unidades, con un aumento de 39,7%. Le puede gustar: Renault-Sofasa producirá en Envigado un nuevo modelo de SUV exclusivo en la región Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

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