Estos son los modelos de carros que más compraron los colombianos en septiembre

El mercado de vehículos nuevos alcanzó un récord en septiembre de 2026 en Colombia, con 33.835 unidades matriculadas, un aumento de 36,1% frente a las 25.598 registradas en septiembre de 2025.
El resultado convirtió a septiembre de 2026 en el mes con mayor número de matrículas de vehículos nuevos en Colombia desde 2014.
Entre enero y septiembre se acumularon 247.212 vehículos matriculados, un crecimiento de 41,2% frente a las 175.025 unidades registradas durante el mismo periodo de 2025.
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El comportamiento estuvo impulsado por varias líneas de vehículos, con el Tesla Model Y a la cabeza del mercado durante septiembre, seguido por modelos SUV y automóviles compactos.