¿Le robaron la moto o el carro en Bello? Policía recuperó 126 vehículos hurtados

Si en las últimas semanas le robaron un carro o una moto, especialmente si ocurrió en Bello, vale la pena verificar con las autoridades. Los operativos de patrullaje y control adelantados en el municipio permitieron recuperar 126 automotores que estaban reportados como hurtados. Específicamente, fueron 31 vehículos y 95 motocicletas.
El balance fue divulgado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, que trabaja de manera articulada con la Policía Nacional en labores de patrullaje, registro, control y verificación de antecedentes. Los resultados se concentran en barrios como Cabañas, París, Niquía, Santa Ana, La Gabriela, Obrero y Zamora.
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Los operativos también dejaron 14 capturas en flagrancia. Seis fueron capturados por hurto de motocicletas, cinco por receptación y tres por hurto a personas.
El dato de la receptación es clave para las autoridades. Este delito, que consiste en recibir, ocultar o comercializar bienes de origen ilícito, es el eslabón que le da salida al robo.
Según la Secretaría, los resultados no solo permiten devolverles a los ciudadanos sus bienes, sino también avanzar contra quienes ocultan y venden vehículos y motos de procedencia ilícita.