Olga Lucía Acosta anticipa que inflación en 2027 tampoco cumpliría la meta del Banco de la República

Olga Lucía Acosta, codirectora de la Junta Directiva del Banco de la República, advirtió que Colombia todavía está lejos de cumplir la meta de inflación de 3% establecida por el emisor. Durante su participación en el Congreso Nacional de Exportadores, realizado en Cartagena, la codirectora señaló que la inflación continuará por encima de ese objetivo tanto al cierre de 2026 como durante 2027. En su presentación, Acosta señaló que la expectativa del banco central es que la inflación se ubique en 6,6% al finalizar este año. Sin embargo, también se indicó que la proyección para diciembre de 2026 es de 6,9%, mientras que para finales de 2027 se espera una variación de los precios de 4,3%. Le puede gustar: Auxilio funerario de Colpensiones seguirá en 2027: quién puede reclamarlo, cuánto paga y requisitos Estas cifras muestran que la convergencia hacia el objetivo de 3% todavía está pendiente.

La meta

Acosta recordó que el aumento de las tasas de interés tiene como propósito asegurar que la inflación vuelva a converger hacia la meta de 3%. Ese objetivo funciona como un ancla para controlar el consumo y evitar que las presiones sobre los precios se mantengan durante un periodo prolongado.

Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, FOTO CORTESÍA.

La codirectora señaló que las decisiones de política monetaria requieren un análisis técnico permanente. Para ello, el Banco de la República debe realizar una lectura integral del estado actual de la actividad económica y de sus perspectivas. A esto se suma la evaluación de la inflación y de las expectativas de los agentes económicos frente a la meta establecida por el emisor.

El problema fiscal

Además del desafío inflacionario, Acosta llamó la atención sobre la situación de caja que enfrenta el país, un factor que dificulta el proceso de ordenar las finanzas públicas. La codirectora señaló que Colombia destina uno de cada cinco pesos que recauda al pago de intereses de la deuda. Esta situación reduce el margen disponible para atender otras necesidades del Estado y hace más compleja la tarea de poner en orden las cuentas fiscales.

Cuatro riesgos para la inflación

Durante su presentación, Acosta identificó cuatro factores que pueden representar riesgos para la economía colombiana: las perspectivas internacionales, los desequilibrios de las finanzas públicas, la volatilidad de la tasa de cambio y el fenómeno de El Niño. En el frente internacional, las tensiones comerciales y geopolíticas, especialmente las relacionadas con el conflicto que continúa en Medio Oriente, podrían generar presiones al alza sobre los precios de los combustibles, la energía, los alimentos y el transporte. Le puede gustar: Grupo Sura propondrá readquirir acciones por hasta $500.000 millones Estas situaciones también podrían presionar las condiciones financieras. El segundo riesgo está relacionado con las finanzas públicas. Según Acosta, la consolidación fiscal podría afectar las primas de riesgo y la tasa de cambio. A esto se suma que un ajuste del gasto público, combinado con el débil desempeño de la inversión en vivienda, podría generar riesgos para la actividad económica.

Fenómeno de El NIño y volatilidad del dólar

La volatilidad de la tasa de cambio constituye el tercer riesgo señalado por la codirectora. Aunque el peso colombiano ha tenido un comportamiento reciente favorable, una eventual depreciación de la moneda podría incrementar las presiones inflacionarias.