Estas son las personas que deben declarar renta en septiembre 2026

La temporada de declaración de renta de las personas naturales ya está en marcha. Para el año gravable 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estableció un calendario de vencimientos que comenzó el 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2026.
En septiembre será el turno de los contribuyentes cuyos dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía o del NIT se encuentren entre el 27 y el 66. Los vencimientos comienzan el martes 1 de septiembre y, de acuerdo con el calendario suministrado, terminan el lunes 28 de septiembre.
La declaración de renta es el documento mediante el cual las personas reportan ante la Dian sus ingresos, egresos, patrimonio y demás información fiscal correspondiente al año gravable. Con estos datos se determina si existe un impuesto por pagar y cuál es su monto.
Un punto clave es que estar obligado a presentar la declaración no significa necesariamente que el contribuyente tenga que pagar impuesto de renta. El resultado final puede disminuir por las retenciones practicadas durante el año, anticipos, saldos a favor de períodos anteriores y beneficios tributarios que cumplan los requisitos establecidos en la ley.
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