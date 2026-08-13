Así quedó el nuevo calendario tributario tras el terremoto en Colombia

Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes, el Gobierno y la Dian adoptaron medidas para apoyar a los contribuyentes de los departamentos más afectados.
La entidad estableció modificaciones temporales con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
En materia tributaria, el Gobierno propuso nuevos plazos para la declaración y el pago del impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales y sucesiones ilíquidas correspondientes al año gravable 2025, cuyos vencimientos estaban programados para agosto.
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