Rifirrafe entre Petro y Restrepo por la teoría del decrecimiento económico: “No seguiremos su ‘estúpida’ receta”

José Manuel Restrepo y Gustavo Petro protagonizaron un rifirrafe en redes sociales por la teoría del decrecimiento económico. La discusión surgió luego de que el vicepresidente dijera, durante una intervención en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), que dicha teoría no funciona en Colombia.
“Nos comprometemos con la lógica del sentido común, la lógica de la racionalidad. ¿Quién dijo que cuando a algunos de los actores de la sociedad les va mejor, ese no es el camino? El camino en este Gobierno es el del crecimiento, que se logra con un Estado eficiente, con talento, con energía, con inversión”, expresó el vicepresidente Restrepo en el evento.