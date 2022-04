Reino Unido ve a Medellín como una ciudad de oportunidades, siendo los sectores de infraestructura, tecnología y agricultura los que más han llamado su atención.

De hecho, la inversión de ese país en la capital antioqueña desde 2008 asciende a US$48,2 millones, y solo en 2021 fue de US$17,2 millones; es decir, el año pasado pesó el 35% de lo que Reino Unido ha invertido en los últimos 13 años en la ciudad, lo que es muestra del apetito creciente por este rincón del mundo.

De acuerdo con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), dicha inversión proviene de siete proyectos que se han concentrado principalmente en los sectores de minería (46%), los servicios de tecnología (37%), ciencias de la vida (10%), y en menor medida en los sectores de comercio y creativo, con 4% y 3% respectivamente.

Cabe recordar que ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Colombia acordó dar continuidad a la relación comercial que tenía con ese país desde el 2013, conservando los derechos y obligaciones acordados antes de la implementación del Brexit.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Mike Freer, ministro de Comercio e Igualdad de Reino Unido, habló sobre las oportunidades de inversión que ve en Medellín, y cómo va la relación comercial con Colombia.

¿En qué sectores se concentran las oportunidades de inversión que ve Reino Unido en Medellín?

“Reino Unido es el tercer país más interesado en invertir en Colombia, después de Estados Unidos y España. Entre el 2002 y 2021 acumulamos una inversión por más de US$22.600 millones en el país. Y Medellín, a pesar de que no es la capital del país, tiene una economía muy fuerte. Vemos con gran potencial el desarrollo de proyectos de infraestructura y de servicios de tecnología y software. También proyectos agrícolas y manufactura de alimentos y bebidas. Queremos traer a Medellín la experticia y el talento británico en áreas como movilidad sostenible, tratamiento de agua, manejo de residuos y transición energética. Además, empresas de Reino Unido están interesadas en la licitación del Metro de la 80 y para ello queremos compartir nuestro mejor talento”.

Colombia pasa por una época electoral, ¿esto no le ha generado incertidumbre a las empresas británicas que quieren invertir en el país?

“No, para nada. Somos aliados hace más de 100 años, así que no es nuestro primer ciclo electoral. Nuestras relaciones con Colombia como tal, independientemente del gobierno de turno, son muy fuertes. Y no creo que se vean impactadas por un cambio de presidente”.

¿Buscan establecer una relación a largo plazo con EPM?

“Sí, nos reunimos con un grupo de directivos de EPM, con el propósito de conocer los principales proyectos e iniciativas que adelantan en energías renovables no convencionales y las posibles alianzas de cooperación y trabajo conjunto que se puedan dar en este tema. Encuentro grandes posibilidades de trabajo conjunto entre nuestro gobierno y EPM, así como experiencias que podemos transferir en cuanto a manejo de residuos sólidos, renovables e hidrógeno. Además de la eventual financiación de proyectos”.

¿Cómo van las relaciones comerciales entre Colombia y Reino Unido?

“La relación está muy fuerte. Los dos países han sido aliados por más de 100 años. Y el pasado 30 de marzo la Corte Constitucional colombiana avaló el acuerdo comercial que tenemos, con el que se buscan garantizar y preservar las mismas reglas de juego que en materia comercial que teníamos antes del Brexit. Salir de la Unión Europea nos ha permitido renovar las alianzas y ser más flexibles”.

El mundo atraviesa una crisis de contenedores que se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cómo está afectando eso a Reino Unido?

“Hay varios retos que surgieron alrededor del tema de los contenedores. La pandemia impulsó que se comenzaran a descartar contenedores viejos y los restantes no los estaban utilizando correctamente. En una visita que hice a Los Ángeles también me di cuenta de la falta de personal. El mundo padece una escasez de conductores de contenedores. No hay gente para mover los productos. Además, en el Reino Unido estamos investigando una posible cartelización de precios. Algo positivo es que, en una visita reciente que hice a Corea, me di cuenta que la construcción de nuevos barcos contenedores está en crecimiento”