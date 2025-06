La emotiva carta con la que Jorge Mario Velásquez se despide de Argos: “en 1983 entré como practicante”

“He presentado mi renuncia, a partir del 31 de marzo de 2026, c on el propósito de culminar una serie de proyectos entre los que se destaca la terminación de las participaciones cruzadas con Grupo Sura, una operación que abrirá la puerta de un nuevo capítulo absolutamente prometedor en la historia de la compañía”, se lee en la carta.

Fue en 1983 cuando Velásquez ingresó al Grupo Argos como practicante, dando inicio a una trayectoria de más de cuatro décadas en la organización.

“Nunca imaginé que ese primer paso sería el inicio de un viaje vital que daría forma no sólo a mi carrera profesional, sino a mi proyecto personal y familiar. He tenido la oportunidad de recorrer cada rincón de esta organización, de aprender de cientos de colegas, de acompañar a grandes líderes que me antecedieron y me llenaron de inspiración, pero también de liderar procesos retadores y profundamente satisfactorios”, expresó en su carta de despedida.

Destacó que su trayectoria le ha permitido ser partícipe de una evolución empresarial sin precedentes: desde la fusión de las cementeras regionales en Cementos Argos y la expansión internacional en Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos, pasando por la consolidación de Celsia como una plataforma eléctrica moderna y líder en la transición energética, hasta la creación de Odinsa como una gestora de infraestructura con visión regional.

Como un balance del proceso de transformación que ha vivido la compañía durante la última década, Velásquez resaltó hitos como la alianza y posterior desinversión en Summit Materials, el enfoque en sectores estratégicos como materiales de construcción e infraestructura, y el actual proceso de descruce accionario con Grupo Sura, mediante el cual los accionistas de Argos recibirán más de $10,8 billones en acciones.

Este movimiento, explicó en la misiva, se ha desarrollado bajo principios de transparencia, equidad y eficiencia, y permitirá al Grupo contar con una estructura societaria más simple y un portafolio ambicioso de crecimiento.

“Grupo Argos está en una posición privilegiada para continuar distribuyendo valor de manera consistente y creciente a sus accionistas, al tiempo que impulsa, al igual que lo ha hecho en sus más de 90 años de historia, transformaciones sociales, económicas y ambientales que trascienden el quehacer corporativo”, afirmó.