Detrás del ADN de la Cuarta Revolución

Afuera y dentro de la Tierra la regulación de vehículos no tripulados avanza, pero aún deja varias inquietudes. Por ahora “la legislación colombiana busca evitar que los drones estén en espacios de tráfico aéreo”, dijo Alfonso Plana Bodén , abogado especializado en derecho aeronáutico. Sus usos humanitarios han sido destacados igual. Han entrado a derrumbes y llevado medicamentos a zonas alejadas y de alta complejidad. Al final, ellos prueban que los robots son ayudantes útiles, pero no sirven de nada sin un propósito.

Para entender de qué se trata este modelo habría que imaginarse que la actual estructura bancaria no otorgue el manejo de la información a los bancos centrales. Con la entrada en funcionamiento del Blockchain la información sufre una suerte de democratización. ¿Cómo? Establecimientos de comercio, entidades financieras distintas a bancos y hasta personas jurídicas (o naturales) tendrían la oportunidad de conocer la información bancaria de un ciudadano y lograr una mayor trazabilidad de sus movimientos. Esto quiere decir: un libro contable abierto, que elimina la intermediación bancaria para realizar pagos, consignaciones o retiros de dinero.

Mauricio Tovar, ingeniero electrónico con experiencia en gestión de empresas innovadoras, aseguró que “cuando se habla de desintermediar bancos no es tan fácil. Sin embargo la perspectiva es que pase lo mismo que ocurrió con Uber: con el tiempo los taxistas mejoraron su servicio. Creo que todas las opciones que plantean cambiar sistemas ineficientes, lo que generan es una mejora porque deben ofrecer un valor agregado. Ahí se vuelven a la idea del cliente como centro de lo que hace”. Tovar dijo que es la oportunidad para que 1.700 millones de personas que en el mundo no están bancarizadas no piensen en los costos que implica acceder a una cuenta de ahorros, o la ausencia de estructura tecnológica como motivos para no hacer parte del ecosistema financiero.

Las mujeres pueden ser parte activa de estos cambios. Joanna Prieto, coach especialista en cultura digital, explicó que este proceso debe entenderse como la oportunidad para cerrar la brecha laboral en el sector tecnológico. Según Prieto, “apropiarse de estos desarrollos no es suficiente, se debe trabajar en la oportunidad de crearlos, pensarlos, estructurarlos y ejecutarlos. Hacer ese cambio urge cuando dos de cada 10 trabajadores de la industria tech son mujeres”.