Dólar mantiene su tendencia a la baja este martes 20 de enero

La moneda estadounidense cae alrededor de 30 pesos en comparación con la TRM. Aquí los detalles.

  Dólar sigue por debajo de los 3.700. FOTO GETTY.
    Dólar sigue por debajo de los 3.700. FOTO GETTY.
  • Dólar sigue por debajo de los 3.700. FOTO EL COLOMBIANO.
    Dólar sigue por debajo de los 3.700. FOTO EL COLOMBIANO.
El dólar inició la jornada con tendencia a la baja en el mercado colombiano, reflejando cambios en los flujos de divisas que llegan al país. La moneda estadounidense abrió en $3.670, lo que representó una caída de $30,05 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.700,05.

Hacia las 8:05 a. m., la divisa registró un mínimo y máximo de $3.670, con seis transacciones realizadas por US$1,5 millones, evidenciando una jornada de baja volatilidad en las primeras horas de negociación.

Uno de los factores estructurales detrás del comportamiento del dólar es el creciente ingreso de remesas de trabajadores colombianos en el exterior, que año tras año han ganado mayor protagonismo en el mercado cambiario.

Entérese: Gobernadores no ceden tras reunión con MinHacienda y anuncian acciones jurídicas: “Cualquier medida en contravía del mandato constitucional debe ser objetada”

Durante el año pasado, Colombia recibió US$15.339 millones en remesas, el mayor monto de la historia, consolidándose como una de las principales fuentes de entrada de dólares al país.

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, advirtió que estos flujos no deben subestimarse. “No hay que desconocer estos flujos, pues seguirán llegando y creciendo”, señaló.

Inversión extranjera directa, el punto de preocupación

Aunque el aumento de las remesas ha fortalecido la oferta de dólares, Acevedo subrayó que la atención debe centrarse en la inversión extranjera directa (IED), clave para el crecimiento económico y la generación de empleo.

“Lo que no debería disminuir es la inversión extranjera directa; esta es la inversión que viene a Colombia a invertir en empresas, proyectos y a generar empleo”, afirmó. Según el analista, la IED ya completa dos años consecutivos de caída, influenciada por lo que describió como inestabilidad tributaria y jurídica.

Volatilidad internacional por tensiones comerciales

En el plano externo, los mercados enfrentan una mayor volatilidad tras la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump de tomar control de Groenlandia, lo que reavivó temores de una confrontación comercial entre aliados tradicionales.

La tensión aumentó luego de que Trump amenazara con imponer fuertes aranceles al champán, tras el rechazo del presidente francés Emmanuel Macron a una iniciativa de paz liderada por Estados Unidos.

Dólar sigue por debajo de los 3.700. FOTO EL COLOMBIANO.
Dólar sigue por debajo de los 3.700. FOTO EL COLOMBIANO.

Desde Europa, Laurent Lamagnere, subdirector ejecutivo de AlphaValue en París, advirtió sobre el nerviosismo de los inversionistas. “Los inversores han aprovechado estos momentos de volatilidad para comprar durante las caídas, pero yo no me siento cómodo. No hay garantía de que esta vez funcione”, afirmó.

Precios del petróleo se mantienen estables

En este contexto, los precios del petróleo operaban estables, apoyados por mejores perspectivas de crecimiento económico global y datos positivos de China, pese a las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

El Brent para marzo cedía 11 centavos (0,17%), hasta US$63,83 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para febrero bajaba 0,8%, a US$58,95.

Según Tamas Varga, analista de PVM, las amenazas relacionadas con Groenlandia “no tendrán un impacto inmediato en la balanza petrolera”, y los precios han encontrado respaldo en la revisión al alza del crecimiento económico mundial por parte del Fondo Monetario Internacional y en el fortalecimiento del mercado del gasóleo.

Le puede gustar: MinHacienda confirma que Gobierno alista decreto que restringe la inversión de los fondos de pensión en el extranjero

Utilidad para la vida