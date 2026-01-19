MinHacienda confirma que Gobierno alista decreto que restringe la inversión de los fondos de pensión en el extranjero

Esta semana será clave para el sistema pensional colombiano. El Gobierno Nacional publicará el proyecto de decreto que plantea restringir la inversión de los fondos privados de pensiones en el extranjero, con el objetivo de fomentar una mayor destinación de esos recursos a la economía local.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en entrevista con Caracol Radio, donde precisó que el documento se publicará para comentarios y discusión pública, antes de su eventual adopción.
La iniciativa busca poner límites a la proporción de los recursos que hoy los fondos privados pueden invertir fuera del país.
