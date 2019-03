Carta de navegación de Duque, con un panorama sombrío

Ahora, tras sufrir un primer acalorado debate, el presidente Iván Duque pareciera no tener un panorama claro de cara a la segunda discusión, que deberá sortearse durante 40 días y aprobarse como máximo el 7 de mayo.

Desde que se radicó el proyecto, distintos sectores discutieron sobre los artículos que llamaban la atención, los cuales -denunciaron- irían en contra de la equidad de la que se jacta el Plan.

Uno de ellos fue el ‘mico pensional’ que denunció la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, contemplado en el artículo 117, el cual fija un plazo de 10 días para solicitar devolución del saldo ahorrado, en caso de no contar con las semanas suficientes para la pensión. De no responder en dicho plazo, el dinero se trasladará a un fondo de Beneficios Económicos Periódicos (Beps). El artículo no fue eliminado, se modificó, pues el plazo que otorga ahora es de cuatro meses (ver módulo 1).

El asunto no fue fácil, la ponencia llegó tarde, el Gobierno pretendía que más de 100 temas que no habían sido discutidos fueran incluidos; Cambio Radical se declaró en rebeldía; no había los votos suficientes pues el quórum era exiguo, los micos seguían (y siguen) rondando el articulado, y la aprobación fue accidentada.

Pero el milagro de la aprobación llegó. Durante el debate la bancada de Cambio Radical anunció su retiro porque “es irresponsable con el país votar proposiciones que no han sido estudiadas”. Por esta razón, el quórum ese día no fue suficiente. Al siguiente día, paradójicamente, gracias a que el senador Arturo Char y el representante Luis Eduardo Díaz, ambos de Cambio Radical, llegaron justo al llamado a lista, completaron el quórum.