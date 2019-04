Siguen las preguntas por la poca circulación del billete de $100.000

Tras cuestionarse por parte de algunos sectores sobre la emisión del billete de 100.000 pesos por su baja circulación, el Banco de la República manifestó que no se retracta de esto.

La Codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Maiguashca, explicó que la decisión de mantener en firme la emisión del billete de 100.000 pesos se debe a que en el país actualmente la bancalización digital es baja con respecto al uso del efectivo.

“Hoy en día en Colombia tenemos 10 datafonos por cada mil habitantes; tenemos 33.000 tarjetas de crédito por cada cien mil habitantes y 81.000 tarjetas débito que no usamos. La mayoría de las personas no tienen acceso a la tecnología de pago digital y este no es un problema sencillo de solucionar”, manifestó Maiguashca en el XII Congreso de Asofondos.

Para la Codirectora del Banco de la República la forma en la que funciona el sistema de pagos en el país es un “problema complejo” debido a los costos que conllevan las transacciones digitales y no el efectivo.

“Hemos venido trabajando en crear opciones para que las personas puedan utilizar un medio digital con costos y accesos razonables, pero todavía no estamos ahí. Hoy en día puedo transferir plata, sin embargo, mi entidad financiera me diría que se demoraría 36 horas en llegar algo que no le puedo decir al señor de la tienda por un producto”, agregó la funcionaria del emisor.

Finalmente, Maiguashca resaltó que el emisor trabajará en reformar la opción de pagos inmediatos hasta que alcance un nivel “deseable” en el país para que se eficiente y formalizado. “Esto no es un trabajo sencillo ni de corto plazo, pero tiene una cantidad de frutos por recoger en términos de acceso, eficiencia, formalización e inclusión”, concluyó la vocera.

En marzo se cumplieron tres años de la puesta en circulación del primer grupo de billetes de $100.000 con el que el Banco de la República quería responder a la creciente demanda de efectivo de alta denominación, en donde ya ha ya ha puesto en circulación 29,7 millones de piezas,pero aún son muchos los colombianos que no lo han visto.