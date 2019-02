¿Cómo se acompaña al pensionado en su retiro?

A sus 62 años Andrés Villamil, un ingeniero de sistemas que trabajaba como analista en una empresa local, pensionado hace algo menos de un año, regresó de vacaciones a retomar las labores que había desempeñado por más de 15 años. Sin embargo, el pasado 16 de enero, al ingresar a la misma oficina, se le comunicó que pasara por su liquidación.

Andrés empezó a hacer los trámites de pensión en 2017 y en 2018, tras haber cumplido la edad de retiro que le exige Colpensiones (62 años) —pues ya superaban las 1.300 semanas— le fue aprobada la pensión. “Luego de eso hablé con la empresa y estuvieron de acuerdo en extenderme el contrato por todo 2018, nunca dijeron que no lo iban a seguir haciendo”, dijo Andrés.

Si bien en principio la no renovación o el despido por esa causa en Colombia no se contempla como “no justificada”, sí se deberían seguir una serie de pasos para que la persona acostumbrada a trabajar haga una suerte de duelo de ese nuevo cambio.

“Las compañías debemos entender que el arraigo que crea un empleado con el lugar en que trabaja es fuerte en la medida en que se genera sentido de pertenencia, y fortalece una cotidianidad que cuando se rompe es un problema para el pensionado”, dijo María Liliana González, directora nacional de Selección de ManpowerGroup.

En Colombia, según datos del sistema financiero a noviembre del año pasado, había 1,4 millones de pensionados, de los cuales 1,3 millones pertenecían al régimen privado (que administran los fondos), y 151.871 hacían parte de Colpensiones. De ese total, el 68,7 % correspondió a pensionados por vejez

Para la experta es vital que las compañías utilicen mecanismos como charlas preparatorias, asesorías con las áreas de recursos humanos, así como el mostrar una serie de alternativas que el pensionado pueda realizar una vez ha sido apartado de sus funciones.

Además de esto, como explica Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, es vital que exista una conversación sincera entre trabajador y empleador con la idea de que el segundo tenga muy claro si hace o no parte de los planes de la empresa.

“Como no es un despido no justificado no se pueden obviar lo que serían protocolos básicos de entendimiento. Protocolos que hacen más amable ese plan de retiro y de alguna manera pueden llegar a hacerlo menos traumático”, afirmó Jaramillo.

Uno de los puntos que se debe tener presente es que aunque el despido no incluye una indemnización, sí se tiene derecho a liquidación.

Ahora, hay que tener en cuenta que en caso contrario, es decir que sea el empleado quien no busque continuar en la empresa a pesar de tener un acuerdo de extensión luego de haber cumplido los requisitos de pensión, este deberá seguir las mismas reglas de juego.

Eso quiere decir que en caso de no continuar ejerciendo sus funciones “tendrá que comunicarlo con un tiempo prudente para que la compañía pueda también hacer el proceso de adaptación para encontrar un reemplazo y hacer menos problemática su salida. También es importante pensar en cuáles son los intereses de la compañía”, agregó González.