Colpensiones responde sobre ‘mico’ pensional en el Plan Nacional de Desarrollo

OJO el art 117 del Plan Nal Dllo es la EXPROPIACIÓN del ahorro pensional de los que no se pensionan. HOY, si ud trabaja y cotiza, y no alcanza a pensión, le devuelven lo ahorrado. Con este art. no le devuelven su plata. Le darían $40 mil mensuales y si muere, pierde todo.

A lo que Jorge Llano , vicepresidente Técnico de Asofondos, respondió en esta misma red social lo siguiente: “1. La opción es por defecto, si la persona quiere el capital ahorrado se lo devuelven sin ningún problema. 2. La cifra de los 40 mil pesos podría ser para el caso promedio de Colpensiones, afiliados a fondos tendrían en promedio 280 mil de forma vitalicia, lo que le permitiría tener un ingreso superior a la línea de pobreza. 3. El deber ser de un sistema pensional es precisamente ofrecer un ingreso vitalicio en la vejez, buscando que la población mayor no este en la pobreza eso se logra con ese artículo y no devolviendo sumas alzadas. 4. Este artículo permitiría que cerca de 4 millones de personas de aquí a 2055 reciban un ingreso vitalicio, siendo elemental para aumentar cobertura”.

Es importante aclarar que el dinero de los Beps no solo proviene de Colpensiones, sino también de los Fondos Privados. En cualquier caso, el dinero se traslada a Beps y de allí no puede retirarse más adelante, si la persona prefiere retirarlo al cumplir con la edad, tiene que solicitarlo .

Por su parte, el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, le dijo a EL COLOMBIANO que este artículo solo quiere ayudarle a los beneficiarios a tomar una decisión mucho más informada para su bienestar. “Es una forma de decirle a la gente que si se retira el dinero, será una decisión irreversible, no pueden volver al Sistema, con lo cual perderían 20 % de subsidio y, además, Colpensiones no cobra la administración”.

Villa agregó que cuando las personas llegan a la edad de retiro, pero aún no cumplen con las semanas cotizadas requeridas para pensionarse y ya no desean seguir cotizando, se les brindará una asesoría para que tomen la decisión, bien sea la de retirar el dinero, con lo cual dejaría de recibir el subsidio del 20 % que otorgan los Beps o seguir en el sistema de Colpensiones.

“El PND se enfoca en los Beps, las quiere fortalecer. Se les quiere dar una oportunidad a las personas de tener una decisión más informada a la hora de retirar sus aportes”, puntualizó.

Si la persona decide retirar su dinero, el plazo de retractarse es de 10 días. Este plazo obedece a la normatividad, es el utilizado para que las personas tengan la posibilidad de cambiar una decisión ante una entidad pública. “Lo importante es que la gente pueda consultarlo bien y tomar una mejor decisión: sacar el dinero ahorrado en tantos años, perder el beneficio del subsidio y además gastarlo en poco tiempo, no es la mejor opción para la vejez”, puntualizó Villa.

Actualmente solo el 10 % de las personas que llegan a la edad requerida para pensionarse no reclaman la devolución de sus aportes y, al contrario, reciben los beneficios de los Beps. El resto de personas retira su dinero y lo gasta en poco tiempo.

En el caso de fallecer

Villa explicó que con los Beps lo que la gente está adquiriendo es algo así como un seguro fijo en el que recibirá una suma de dinero cada dos meses hasta que termine su vida. Si sus ahorros no alcanzan para cubrir las mensualidades, Colpensiones le seguirá otorgando el beneficio hasta la muerte. Esto significa que el artículo excluye la posibilidad de que este beneficio sea heredable.

“Es como cuando se paga el seguro de un carro, si no te estrellas, el seguro no te va a devolver el dinero que ya pagaste. Sin embargo, el Gobierno sí está contemplando que el dinero sea heredable en el caso de que no se haya agotado el ahorro del aportante. Es algo que se está estudiando, pero que la Ley que está rigiendo no tiene contemplado”, agregó.

Además dijo que este es un compromiso de la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, para una eventual reforma pensional. “Decir que el PND tiene una reforma pensional bajo cuerda es muy agresivo. Hay algunas puntos sobre este tema, pero en realidad no es el punto final del Gobierno en esa materia. Lo que se quiere es fortalecer los Beps, que son una solución en el corto plazo”, señaló.