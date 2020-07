Partiendo de que la pandemia ha surtido un golpe sin precedentes a nivel social y económico en el país y que esto ha marcado las brechas entre regiones, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario presentaron el Índice de Competitividad por Ciudades (ICC) 2020.

¿Y cuáles son las ciudades más competitivas de Colombia? Bogotá, que obtuvo un puntaje de 7,49 sobre 10; Medellín y el área metropolitana (AM), con 7,05 puntos; Manizales AM, con 6,64; Bucaramanga AM que obtuvo 6,33...