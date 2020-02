¿Qué pasó con el desempleo juvenil en 2019?

Un asunto relevante es que así como bajó el número de quienes no laboraban también lo hizo el indicador de ocupados en 99.000 personas.

Esto significa que el número de personas que no tenían un empleo, hicieron diligencias en los últimos 12 meses, tienen una razón válida de desaliento y / o están disponibles alcanzó los 1,14 millones, lo que disminuyó en 50.000 jóvenes entre el periodo señalado, al comparar 2019 y 2018.

Una de las explicaciones del comportamiento nacional es que el avance proviene de Iván Jaramillo Jassir, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, está en el aumento de los inactivos, en 138.000 ciudadanos, indicador que cerró en 5,2 millones de jóvenes frente a los 5,06 millones de 2018.

¿Quiénes son ellos? el segmento comprende a todos quienes pese a tener edad de trabajar “no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada”, según define el Dane, como estudiantes, amas de casa, rentistas o inválidos para este grupo de edad, —pues el indicador general incluye pensionados—.