La voz de los jóvenes sobre el país que se sueñan

1. “Colombia es el país del Sagrado Corazón (...) El mayor problema que tenemos es la desigualdad. El peligro es que se nos ha vuelto paisaje”.

2. “Me gustaría construir una Colombia que se escuche más y mire más para adentro que hacia afuera, que sea responsable con sus recursos naturales y en la que exista igualdad de oportunidades. Le tengo fe a mi generación: es más consciente, mejor informada y educada. Me espanta que todavía hay discriminación. No seremos la salvación del mundo, pero sí creo que somos una versión mejorada”.

3. “La manera es no ser indiferente y que se me vuelva paisaje la desigualdad. No voy a decir que no he hecho nada, pero el privilegio que tengo es coincidencial, haber nacido en mi familia, es lo que me hizo hoy estar acá y la posición que tengo”.

4. “Que tuviera una mejor actitud de escucha, porque frente a las marchas se ha hecho el loco, que deje a un lado los protocolos porque no es lo que necesitamos”.

5. “Como consumidores estamos pidiendo precios bajos y productos buenos que no sean solo rentabilidad, sino bienestar social. El medioambiente va a tomar más fuerza, yo soy vegetariana y creo que el futuro será vegano Como empleada: las formalidades se deben

acabar, blue jean y tenis van con todo. Es importante una inclusión, dejar de creer que porque uno es joven no sabe nada, uno tiene mucho que aprender, pero también que aportar”.