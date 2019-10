Diez cambios que se propondrán en la nueva tributaria

Tras la presentación del nuevo proyecto de ley de reforma tributaria (llamado ahora así) para la promoción del crecimiento económico y no de financiamiento, como se planteó en 2018, empiezan a presentarse alternativas para cambiar lo ya propuesto y aprobado en el Congreso de la República.

Un aspecto que generó amplia controversia fue la sobretasa al sector financiero de 4 % el próximo año y 3 % en 2021. No obstante, el gremio del segmento, Asobancaria, dijo que no se pronunciará hasta tanto no se conozcan las nuevas proposiciones o haya una respuesta de la Corte Constitucional sobre la demanda a este tema (ver Para saber más).

El representante del Centro Democrático Cristián Garcés, sostuvo que este aspecto quedó trazado para “un periodo específico y no hay forma de reemplazar este ingreso. No vamos a desfinanciar los recursos”.

Justamente este ánimo recaudatorio fue lo que le generó inquietud al socio de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, Juan Guillermo Ruiz, lo que no solo se circunscribe a la sobretasa, sino al impuesto al patrimonio, el incremento a la tarifa de los dividendos y el impuesto al consumo para bienes inmuebles desde 800 millones de pesos.

“En su mayoría resultaron sin un análisis juicioso de su impacto en la inversión y competitividad”, afirmó Ruiz.

Si pasa tal como se tiene previsto, el Ministerio de Hacienda prevé un recaudo en 2020 de 11,4 billones de pesos adicionales; en 2021, 7,1 billones, y en 2022, 10,2 billones. También impulsaría el crecimiento del PIB sobre el 4 %.

Finalmente, más allá de un debate técnico, dijo Aguilar, este es político. “Se debe lograr conformar las mayorías, que noto muy menguadas. En esto el Gobierno debe hacer una convocatoria para que se alcance un nuevo acuerdo” .