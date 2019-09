El sector de hidrocarburos aún espera por el fracking

Así las cosas, aunque el Plan Nacional de Desarrollo trazó una hoja de ruta para viabilizar el uso de fracking en el país, el Gobierno no podrá, por ahora, otorgar permisos hasta tanto el Consejo de Estado no decida de fondo sobre una demanda presentada el 23 de agosto de 2016 por el abogado Esteban Lagos , en la que argumenta que en la normatividad “no se incluyeron medidas preventivas para los graves e irreversibles efectos de esta técnica sobre el medio ambiente y la salud”.

Al cierre de esta edición no se conocía una declaración de la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez , sobre la determinación dada a conocer por el Consejo de Estado (ver Dicen de...)..

“Aun con una decisión favorable, eso no habría significado que de inmediato se empezará a aplicar el fracking . Esto va a tomar tiempo y hay que seguir trabajando”.

No obstante, el presidente de la petrolera, Felipe Bayón , ayer al término de una sesión de la Comisión Quinta del Congreso explicó que la decisión se tomó sobre las medidas cautelares, y que la discusión de fondo va a continuar.

Para Juan Cardona, abogado especializado en minería, en Colombia todavía nos falta mucha tela por cortar en la argumentación científica y jurídica del porqué se deben permitir los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos con este sistema.

“Apenas conocemos el pronunciamiento del Consejo de Estado, pero no sabemos las razones de fondo por las que se toma la determinación. Es posible que obedezca a que no existen los elementos técnicos y jurídicos suficientes para determinar que no se va a generar una afectación al medioambiente”, explicó .