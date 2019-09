Así ha sido el proceso del fracking en Colombia

Este martes el Consejo de Estado ratificó las medidas cautelares que suspendieron el fracking en Colombia y por ahora los procesos de licenciamiento ambiental en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no podrán avanzar. A pesar de esto, no hay decisión definitiva y el debate continúa.

El anuncio se dio en medio de una polémica por un posible desacato por parte de la multinacional Drummond quienes estarían “explotando 15 pozos de gas en mantos de carbón utilizando en su proyecto Caporo Norte del bloque La Loma, ubicado entre los municipios de Chiriguaná y La Jagua, un tipo de yacimiento no convencional, reglamentado por el Decreto 3004 de 2013, actualmente suspendido por el Consejo de Estado”.

Durante meses se han escuchado diferentes voces en el país que defienden y condenan la implementación de esta tecnología.

En diciembre Luis Miguel Morelli Navia, presidente Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, anunció que estaban a “espera de las conclusiones de la comisión de expertos que creo el Ministerio de Minas y Energía junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social y la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para arrancar con los pilotos”.

Precisó en ese momento que habían nueve contratos celebrados con empresas nacionales y extranjeras y que Santander, César y La Guajira serían los tres departamentos piloto.

Ecopetrol, incluso, anunció en octubre que esperaban adelantar el primer proyecto de ‘fracking’ en la región del Magdalena Medio en 2019. Puede leer: En 2019 habrá primer ensayo de ‘fracking’ en Colombia.

Debido a la decisión del Consejo de Estado de noviembre de 2018 de suspender el marco normativo del fracking a raíz de la demanda de nulidad interpuesta por el Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, la Anla anunció que suspendía el trámite de licenciamiento del proyecto de fracking se pretendía hacer entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, en Santander.

El 14 de febrero la Comisión de Expertos que creo el Ministerio de Minas y Energía junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social le dio el visto bueno al uso de esta técnica en el país. Precisaron que los proyectos experimentales que se dieron debían hacer se manera controlada, concertada y con la seguridad de que todas las partes afectadas por el desarrollo de estos proyectos, tengan las compensaciones ambientales, sociales y económicas necesarias.

Los proyectos han tenido varias voces a favor y en contra de la técnica. Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, habló con EL COLOMBIANO sobre las bondades del uso de yacimientos no convencionales, práctica que ha sido rechazada en Alemania, Reino Unido, España, Irlanda del Norte, entre otros, por su impacto medioambiental. Lea aquí la entrevista en la que aseguró que “el fracking es la mejor solución a corto plazo”.

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, aseguró el pasado mes de mayo que la empresa estaba lista para el fracking: “estamos esperando que el Gobierno se pronuncie”.

En entrevista con EL COLOMBIANO dijo que “hoy el país tiene 2.000 millones de barriles de reservas de petróleo. Creemos que con el fracking se puede llegar a 6.000 millones o 10.000 millones, multiplicar las reservas es importante”. Agregó que “en el Magdalena Medio en la zona de Barranca y en Santander prevemos que a 2030 podríamos estar invirtiendo entre 3.000 y 8.000 millones de dólares en convencionales o sea en la industria tradicional. en fracking podrían ser 10.000 millones de dólares, esa cifra es conservadora porque la inversión puede ser mucho más. Nosotros perforamos entre 600 y 700 pozos todos los años, con fracking puede llegar un momento en que sean 300, 400 ó 500 adicionales todos los años, que la producción sea 300.000 barriles más, que sean 100.000 ó 150.000 trabajos directos más, que la inversión sea de 1.000 ó 2.000 millones de dólares por año. Todo esto tiene una magnitud significativa y esto le pega a los puertos porque hay que importar muchas cosas, al Río Magdalena, a las carreteras, a la gente que provee hotelería, alimentación, bienes y servicios, talleres, bodegas. Puede ser un tema que transforme al país”. Aquí puede leer la entrevista completa con Bayón.

Esto pone otra ficha sobre la mesa, el aspecto económico del fracking. De acuerdo con el décimo punto del informe de la Comisión de expertos el debate se debe desarrollar teniendo en cuenta dos coyunturas financieras: de un lado, la recuperación de los precios del barril de petróleo, fenómeno que viene dándose desde el año pasado; de otro, el riesgo que enfrenta el país ante una posible crisis de reservas petroleras, lo que supondría un vuelco sobre los ingresos de los que depende el país. Para más información vea: Este es el debate económico al fracking.

El pasado mes de agosto, el presidente Iván Duque dijo en diálogo con Martha Ortiz, directora de EL COLOMBIANO, que “fue el gobierno anterior el que autorizó el fracking, incluso otorgó licencias. La discusión no puede ser ideológica o politizada, debe ser científica. Para avanzar con seriedad se conformó una misión de expertos y concluyeron que no se puede dar autorización sin pilotos que le digan al país que sí se puede. También veo, por ejemplo, a Canadá, que tiene desarrollo de hidrocarburos en yacimientos no convencionales pero también energías renovables y un liderazgo mundial en lo ambiental. Colombia no es diferente, va a ser reconocido como el país de mayor expansión de energías renovables, el primer país de América Latina con una economía circular de reducir, reciclar, reutilizar, producir conservando, conservar produciendo”. Lea aquí la entrevista completa con el presidente Duque.

