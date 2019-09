Fracking: un debate que todavía no se resuelve

Sí hay afectaciones Dice el documento entregado por la Comisión de Expertos, en el apartado de las afectaciones a fuentes hídricas, que en las visitas realizadas a zonas petroleras del país se han identificado dos tipos de daños: “Uno natural, debido a la emisión de hidrocarburos del subsuelo, y otro causado por fallas en los procesos de producción de hidrocarburos”. Dice el informe que la primera se manifiesta como rezumaderos naturales (lugar donde se acumula líquido) presentes en el territorio (...) Los rezumaderos activos presentan flujo de petróleo, gas y agua, y son manifestación de la migración de petróleo desde las rocas generadoras en profundidad hasta la superficie. La segunda hace referencia a las prácticas indebidas de las petroleras durante 75 de los 100 años de actividad económica. No hay afectaciones “No se puede pensar que la actividad económica deba quedarse en rojo si hay afectación ambiental porque se necesita desarrollo. Desde 2013, con base en las conclusiones de la Comisión fue que se expidió un decreto para garantizar ese cuidado”, dice Amylkar Acosta, exministro de Minas. Lo cierto es que no se conoce el alcance del daño a las fuentes de agua pues dice la Comisión que en sistemas hidrogeológicos hay un 85 % de desconocimiento de las aguas subterráneas. Según la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), no hay daños pues los yacimientos no convencionales se encuentran a una profundidad mayor a nueve torres Colpatria, “por lo que están separados de las fuentes de agua superficial. Los acuíferos son protegidos con tuberías de cemento y acero”.

Sí entraría en crisis

Es cierto que gran parte de las finanzas del país dependen de las actividades asociadas al sector petrolero. De ahí que por ejemplo entre enero y julio las exportaciones asociadas a los combustibles y producción de las industrias extractivas le entregarán al país 13.577 millones de dólares, es decir, el 57,6 % del total. Francisco Lloreda, presidente de la ACP, ha dicho que para el país sería muy grave tener que importar el material cuando tradicionalmente ha sido despensa de esta parte del mundo. El pasado 11 de septiembre la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, dijo en una entrevista con Blu Radio, que incluso sin la aprobación del fracking el país podría experimentar una devaluación del peso tan grande como para que el dólar llegara a los 5.000 pesos (cifra que sería la más grande de la historia del país). Esto a raíz de la ausencia de dólares que dejarían de entrar a Colombia. Recordó la ministra que hoy se producen 900.000 barriles de petróleo, de los cuales 400.000 son utilizados para el gasto interno. Esos 500.000 barriles faltantes puedan hacer que la moneda local pierda valor frente a divisas más fortalecidas.



No entraría en crisis

Para algunos analistas decir que la crisis económica sería inminente no resulta del todo claro. José Roberto Acosta, experto en hidrocarburos, aseguró que dar como hecho que la devaluación pueda llegar hasta los 5.000 pesos es apresurado y tiende al pánico económico. “Además hay que tener en cuenta que no en todas las ocasiones las dos variables (llegada de menos dólares y fortalecimiento del dólar) se dan. Son fenómenos que en muchas ocasiones no se relacionan. Sin duda es una afirmación apresurada y no debería utilizarse como herramienta de manipulación para aprobar un plan que necesita estudiarse a profundidad”. Acosta también aseguró que migrar la matriz energética a fuentes limpias o renovables podría hacer que esos 6 años que quedan de petróleo, o que los 9,8 de gas se amplíen en vista de una reducción en esa demanda. “Además no podemos obviar que el Gobierno tiene una tarea y es seguir diversificando la oferta exportadora para precisamente no depender de un mismo bien. Si bien es un tiempo ajustado, en ese periodo se pueden encontrar vías, mercados y aprovechamiento de tratados de libre comercio que puedan empezar a abrir una puerta”.