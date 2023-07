El río Magdalena no es el único que está en los planes del Gobierno Petro para impulsar la navegabilidad fluvial en el país , como parte del programa de concesiones de transporte mutimodal.

Para el ministro de Transporte, William Camargo, con inversiones que históricamente no se han hecho, en este corredor se rehabilitarán o construirán muelles en riberas donde se registra una gran afluencia de viajeros.

Por su parte, el gobernador del Vichada, Álvaro Arley León, resaltó en el Plan Departamental de Desarrollo que es importante para su departamento el transporte de personas y mercancías por el río Meta, “ya que representa la modalidad de más bajo costo por tonelada movilizada, desde puerto López a Puerto Carreño, siendo utilizado este medio únicamente en época de invierno (Mayo – Diciembre).

Pero el líder departamental hace la acotación, que presenta el inconveniente de no ser apto para el transporte de artículos perecederos por no ser una vía de comunicación ágil. “Es adecuado para el transporte de grandes volúmenes de mercancías que no sean afectadas por las inclemencias atmosféricas”, subrayó.

Y añadió que el río Meta en invierno mueve, además de los productos de consumo para el Vichada, buena parte de las 30.000 cabezas de ganado que este departamento lleva al interior del país anualmente.