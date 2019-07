¿Hay que mover la tasa de interés?

No obstante, Echavarría afirmó que “la Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica” (ver Qué sigue).

Banrep lleva ya un año y dos meses sin modificar su tasa de interés, cuyo último cambio se registró el 30 de abril de 2018, cuando bajó 0,25 puntos básicos, desde 4,5 % hasta 4,25 %. Es importante recordar que el objetivo principal de esta entidad es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana a través del control de la inflación, cuya cifra anual se ubicó en 3,43 % a junio. Aunque en la última reunión de la Junta Directiva, el gerente del organismo, Juan José Echavarría , dijo que no se podía cuantificar si los cierres en la vía al Llano podrían incrementar el costo de vida de los colombianos el Dane demostró que sí.

El incremento en los precios de los productos ya se empieza a sentir en las centrales de abastos. La problemática no es una mera coyuntura para el Emisor. Según lo anunció la ministra de Transporte, Ángela María Orozco , la vía al Llano estará cerrada por cerca de tres meses en su kilómetro 58; siempre y cuando el clima de la zona mejore. Esta carretera moviliza el 65 % de la carga nacional, incluidos alimentos sin procesar, muchos de los cuales conforman la canasta básica.

La próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República (Banrep), a realizarse el 26 de julio, contará con un nuevo factor relevante que hasta entonces no se había tenido en cuenta al momento de calcular la tasa de interés de referencia (hoy en 4,25 %): el efecto inflacionario del cierre de la vía al Llano.

Felipe Campos, comisionista de Alianza Valores, afirma que el mercado espera que la tasa no cambie, “ya que no hay presiones inflacionarias”. Aunque agrega que se podría “dar el escenario de bajar tasas, ya que se analizan factores como si la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) baja la cifra, si hay un bajo crecimiento y si la inflación se mantiene controlada” (ver ¿Qué sigue?). Sin embargo, recalca que esto último no es muy probable, pues el aumento del dólar produce choques inflacionarios.

Juan Camilo Galvis, profesor de Economía, afirma que el Emisor no ha bajado sus tasas ya que “si bien el crecimiento del primer trimestre fue inferior al esperado, Colombia no está en recesión. Si en el segundo semestre la dinámica económica aumenta, creo que el Banrep subiría las tasas”.

Finalmente, el consultor financiero Óscar Manco, coincide en que lo mejor para la economía en el corto plazo es dejar la tasa intacta, pero “en función de cómo reaccionen el crecimiento en EE.UU., y en Colombia, la inflación. Seguramente a cierre del año se van a venir incrementos en las tasas por una presión de la demanda por la reactivación de la economía”, concluye .