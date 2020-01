Las tres tareas que dejó el Foro de Davos para la economía global

Si se puede resumir el Foro de Davos en una frase, sería “las partes interesadas”. Se trata del nuevo tono que los países quieren ponerle a sus compañías. “Las empresas no sobrevivirán si no cuidas a todos los actores. Las firmas japonesas han sido criticadas por no poner a los accionistas primero”, dijo el empresario japonés Hiromichi Mizuno, quien agregó que ahora las prelaciones deben cambiar y no priorizar solo a los clientes.