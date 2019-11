Proponen ajustes a impuestos del alcohol

De acuerdo con esa normativa, si se decide no ejercer el monopolio sobre los licores destilados, “el departamento no podrá, frente a estos, permanecer en el régimen de monopolio y en el régimen impositivo de manera simultánea.” “Todos los productores e importadores de alcohol potable y de alcohol no potable deberán registrarse en el departamento en el cual se produzca y/o introduzca el producto”. Y vale recordar que las rentas que generen estos impuestos se “destinarán en un 37 % a financiar la salud y el 3 % a financiar el deporte”.