Los empleos que se necesitarán en 2040

Carlos Fernando Villa Gómez

cfvilla@une.net.co

¿Qué tan necesaria o no es la experiencia en las personas que trabajan en mercadeo? Es algo desde que la globalización de los mercados comenzó a darse de forma tan clara. Se encuentran varias opiniones, quizá la más común es la exigencia de experiencia. Algunos opinan que si las personas de marketing tenían trayectoria exitosa en una organización, podrían tener resultados excelentes en todos los campos; otros opinaron lo contrario y los casos de estudio demostraron que no hay una base sólida ni para lo uno ni para lo otro. De la misma manera, se encontró que muchas organizaciones aún buscan gente con recorrido en el mismo campo que se desenvuelven, lo cual fue debatido. Los casos demostraron que copiar lo que se hace, por exitoso que sea el resultado, no es lo mejor. Sin embargo, muchos siguen exigiendo experiencia en las mismas actividades, como si todos los mercados fueran los mismos. Hace unos años la competencia tan fuerte y agresiva hizo que algunos vieran la belleza como una fuerza de atracción de clientes y algunos debutaron en el campo. Recientes estudios, especialmente el último que dio a conocer la publicación del Reino Unido, Marketing Week, indican claramente que las circunstancias actuales están llevando a que la inclinación se esté dando hacia mercadólogos con experiencias en campos diferentes, o sin mucha experiencia, pero con mucha capacidad de análisis, creatividad, manejo de comunicaciones, conocimiento de tecnología y el mundo digital. No existe una última palabra en marketing y estamos ante una constante de cambio junto a un proceso evolutivo que no se detiene ni detendrá. Recordamos a Levitt cuando comentaba que la imitación no es lo mejor, a menos que sea imitación creativa, es decir, diferente. El mismo análisis de Marketing week indica que los casos de estudio han demostrado que la selección de externos (outsiders) resulta positiva, por lo que la tendencia indica que para los puestos principales (si así pueden llamarse) debe existir cierta experiencia y que el equipo de mercadeo presente alternativas de acción novedosas, lo que podría constituir un riesgo alto. La discusión continúa, y como siempre ocurre en marketing, no existe una última palabra, pero si podría decirse que aquello de “más vale malo conocido que nuevo por conocer” no es aplicable.