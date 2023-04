Tarifas de peajes subirán en ocho vías del país este año

La razón para que las IP comiencen a aplicar los incrementos en estos corredores se debe a que no recibirán los recursos públicos que tiene programado desembolsar el equipo económico del Gobierno, y con los cuales se busca cubrir el hueco que les dejó a varias vías del país al no ser ajustadas las tarifas en las casetas, a principio de año y por orden del presidente Gustavo Petro.

Según registros de la ANI, al corte de junio 2022, las vías de cuarta generación por iniciativa privada y que ajustarán las tarifas en los peajes son: IP - Vías del Nus, IP - Neiva - Girardot, IP - Chirajara - Fundadores, IP - Antioquia - Bolívar, IP - Cambao Manizales, IP - Ampliación a tercer carril doble calzada Bogotá - Girardot, IP - Girardot-Ibagué-Cajamarca, IP - Malla Vial del Meta y la IP - Accesos Norte a Bogotá.

“Lo haremos gradualmente para que el efecto sea lo menos impactante, porque no hay otra opción”, aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

El funcionario subrayó que cuando se radicó la adición presupuestal no iban los $800.000 millones para cubrir ese faltante por el no incremento del 2022 en los corredores que no son IP, pero aseguró que en esta adición ya están programados esos recursos para cubrir ese hueco. “No hay temor alguno, porque de donde sea, se girarán esos recursos”, indicó el funcionario.