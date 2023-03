Para ese entonces, Venezuela le vendía casi medio millón de barriles diarios de petróleo a Estados Unidos , pero como por las sanciones ya no podía comercializar su petróleo con refinerías de ese país y de otros que se sumaron a las medidas, PDVSA empezó a negociar con intermediarios que, con el supuesto propósito de hacerle el quite a las sanciones, le compraban el crudo y lo revendían en el mercado internacional.

Según Serrano, son varias las empresas que se han ido del país porque el gobierno no les cumple con su parte de inversión y las que quedan no se han ido porque están esperando que les paguen. En una situación así, dice él, es muy poco probable que nuevas empresas lleguen a invertir al país.

El Aissami —de 48 años— llegó al chavismo cuando todavía era un estudiante de la Universidad de los Andes, en Mérida , donde se hizo cercano a Adán Chávez, hermano mayor de Hugo Rafael. De allí se graduó como abogado experto en criminalística. Desde entonces, ha sido diputado a la Asamblea por el partido oficialista, ministro de Relaciones Interiores y gobernador del Estado de Aragua. Tras la muerte de Chávez y ya con Maduro en el poder, El Aissami ha sido vicepresidente, ministro de Industrias y, finalmente, ministro de Petróleo. Como si no fuera ya suficiente poder, no son pocas las voces que desde Venezuela aseguran que El Aissami era la ficha de Medio Oriente —gobiernos, dictadores y ejércitos extremistas— en el vecino país. Por El Aissami, la justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones de dólares desde el 2019 por delitos asociados al narcotráfico.

“Si bien es cierto que Bernardo Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A. , de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus S.A.S. hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”, resalta un comunicado de la compañía colombiana.

Sin embargo, y de acuerdo al comunicado de Integral Energy Plus, a la fecha no se había adelantado ningún contrato de venta de gas a Colombia, ni se había ejecutado el mencionado proyecto, toda vez que el mismo estaba sujeto al visto bueno de la Office of Sanctions Coordination del US. Department of State del gobierno de los Estados Unidos, conforme a la solicitud que se presentó en noviembre de 2022.

Además, el negocio de importación que ambas firmas venían explorando había generado algunas discrepancias en el sector de los hidrocarburos y analistas económicos del país, ya que consideraban que Colombia podría peder autosuficiencia energética.

Afirmaron que es un beneficio económico para el vecino país porque Colombia entraría a depender como casi único demandante de ese gas. Así, el país terminaría con una interdependencia energética con Caracas, porque si no se sigue explorando y aumentando el horizonte para superar los 10 años de reservas, no se tendrá el gas natural suficiente para atender la demanda interna.

Cabe traer a colación que el nombre de la empresa Prodata Energy es nueva en el mercado de hidrocarburos del vecino país, aunque su que hacer operacional lleva más de 50 años en este negocio, ya que antes la compañía se llamaba Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 con sede en el estado Zulia.

Además del cambio de nombre, que se hizo oficial en febrero de 2022, también se presentó un relevo de propietarios, directivos y de sede (al cambiar sus oficinas al Centro Lido en Caracas), justo días antes de obtener la nueva licencia de PDVSA para exportar el gas venezolano a Colombia.