“DIM deberá tener más frialdad para ser campeón el domingo”: Sachi Escobar habla en entrevista exclusiva con El Colombiano

Casi todos los futboleros coinciden en algo: DIM es el equipo que mejor fútbol mostró durante el torneo Apertura. También lo hizo en la final de ida, contra Santa Fe, pero volvió a fallar en la definición. El entrenador antioqueño Santiago “Sachi” Escobar, quien se recupera de un problema de salud que lo sacó un tiempo de las canchas, considera que el Poderoso mereció una victoria el martes, pero es consciente de que debe estar concentrado para no llevarse una sorpresa –como le ocurrió a él en 2008–, en el duelo de vuelta. Sobre el cuadro rojo conversó con este diario.

¿Cómo está su salud en este momento, ya cerca de volver a dirigir?

“Llevo un proceso de 7 meses. Aspiro a que en mes y medio los médicos me den buenas noticias y el alta médica para volver a dirigir, que es mi gran pasión, es lo que quiero. En ese tiempo espero estar curado completamente, confiando en que los tratamientos que me están haciendo sean efectivos como los que llevo hasta ahora”.

Profesor, ¿cómo analiza el rendimiento DIM en el inicio de esta final?

“Estuvo por encima de las expectativas. Me parece que jugó un gran partido en Bogotá. Parecía jugando de local porque puso condiciones, controló el partido e incluso estuvo cerca de ganarlo. Pienso que lo más justo hubiera sido una victoria por lo que hizo, por la propuesta, porque fue un equipo ambicioso que supo jugar en las tres zonas: cuando presionó arriba lo hizo bien, generó varias opciones de gol claras donde el arquero de Santa Fe intervino. En zona media controló y cuando le tocó jugar cerca de su portero, se defendió supremamente bien”.

En términos generales, ¿cómo ve el equipo de Restrepo?

“Es un equipo que tiene conceptos claros. Juega bien. En realidad, me alegra mucho por lo que está viviendo Alejandro Restrepo, un gran entrenador, joven, muy profesional”.

¿Qué debe trabajar el Medellín para poder concretar el título en el duelo de vuelta?

“El DIM ha demostrado durante el semestre que es un equipo que propone, agresivo, que sabe jugar entre líneas y es ordenado. Es importante que haya precauciones defensivas porque Santa Fe es un buen visitante, de esos clubes que puede ganar un partido solo en una llegada como lo hizo contra Nacional, como lo hizo contra Millonarios. Por eso es importante pensar que no va a ser un partido fácil o asumir que salió campeón, porque enfrenta a un gran visitante. Este partido será diferente al de ida. Hay que disputarlo de otra manera. Medellín lo debe afrontar con confianza, convicción y mejorar en definición, ser asertivo, tener un poco más de frialdad porque genera muchas opciones”.

¿Para usted, cuáles son las fortaleza de Santa Fe?

“Tiene un goleador como Rodallega (Hugo) que si le dan ventajas las aprovecha, porque sabe moverse. Además, sabe correr, moverse en ataque, identificar el momento para dañar una defensa, ya sea en línea de tres o de cuatro. Sin embargo, me parece que Medellín, con el aliento de su hinchada, que le brinda alegría y lo respalda, puede contenerlo”.

¿Hay alguna ventaja real para el Medellín por el hecho de cerrar la final jugando de local?

“Yo viví una experiencia en el año 2005, cuando era técnico de Nacional, contra Santa Fe en Bogotá. En el partido de ida quedamos 0-0. En el Atanasio el juego fue durísimo. Lo vinimos a abrir después del minuto 75, cuando hicimos los dos goles. Fuimos campeones frente a un equipo muy aguerrido que tenía su nómina completa. Nosotros sufrimos varias bajas por amarillas. Tuvimos que echar mano de los futbolistas que no eran titulares. En ese sentido pienso que será muy importante el saber que se tiene una ventaja desde lo mental, pero asumiendo que el campeonato no está definido y debe haber mucha concentración y madurez”.

¿Cómo se imagina el juego del domingo en el Atanasio?

“Las finales son cerradas. El martes, por ejemplo, hubo un momento donde el partido se jugó en mitad de cancha y los equipos no llegaron mucho a las áreas. Por eso, pienso que cualquier oportunidad que se tenga en la vuelta Medellín debe aprovecharla, convertir para que no se vaya generando esa angustia y ese desespero de no encontrar el gol en algún momento. Ese tanto será trabajado porque seguro Santa Fe se meterá atrás y dejará que el DIM proponga, se desgaste”.

¿Qué pesa más en el éxito de un equipo, armar familia o hacer un planteamiento táctico?

“Para algunos pesa más la parte táctica, la estrategia, tener buenos futbolistas y poder definir campeonatos. El Boca de Carlos Bianchi, que lo ganó todo, fue un equipo donde había jugadores que no se hablaban. Ahí nunca hablaron de unión, familia. Sin embargo, cuando le pegaban una patada a alguno, se acercaban tres o cuatro compañeros para defenderlo. Tenían un buen grupo. Ese tema, para mí, es fundamental. Si hay un buen ambiente de trabajo, todo es más fácil. Saber manejar a los jugadores es uno de los retos importantes que tiene un entrenador de fútbol. Esos aspectos, para mí, son fundamentales, pero también yo necesito como entrenador darles una orientación, tener una metodología de trabajo, una idea de juego, que el jugador entre a la cancha y sepa a que juega”.

¿El DIM tiene esos aspectos?

“Sí. Medellín es una familia, hay buena sinergia, unión, muchas cosas positivas, pero también tienen a un gran estratega, un gran entrenador, que le ha llegado con su mensaje claro al grupo. Durante el torneo tuvieron problemas para definir, pero también buenos inicios de juego, presión alta, los mediocampistas juegan en alturas diferentes. Es un equipo que sabe jugar un fútbol de posesión y de posición, donde cada uno respeta sus carriles. Se le ve trabajo. En este caso los dos factores aplican y son válidos”.

¿Hay similitudes entre este DIM y el grupo que usted dirigió en 2008?

“Tuvimos un grupo muy lindo, muy compenetrado. Recuerdo que estaba Jackson Martínez, Ómar Pérez, “Choronta” Restrepo, Jamel Ramos, Aldo Bobadilla, “Ganiza” Ortiz, jugadores entregados a una idea y que jugaban muy bien al fútbol. Llegamos a esa final con América, lastimosamente la perdimos. El año anterior América había perdido el título con Chicó. Recuerdo que era el equipo de Diego Umaña, al que le dieron continuidad y fue un elenco que avasalló en el torneo, que fue muy complicado. Nos ganaron esa final, pero estuvimos un grupo muy unido, que no se rompió. Lástima que no ganamos el título y no se me cumplió el sueño de haber sido campeón con Nacional y el Medellín. Sin embargo, ahora veo en el cuadro rojo, con otros conceptos, algunas similitudes. Alejandro es un técnico que les llega muy bien a los jugadores”.

Profe, mucha gente pregunta: ¿las finales se juegan o se ganan, qué piensa usted?