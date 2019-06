Así cree el Gobierno que le irá a la economía colombiana hasta 2030

Una de las bases del Gobierno está en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y cómo su modernización no solo facilitará el recaudo sino que lo aumentará en 1,3 % del PIB a mediano plazo con la facturación electrónica, que se espera esté totalmente implementada en 2020. Se prevé que esta herramienta reduzca la evasión, que hoy está en el 30 %, lo cual indica que la base gravable sobre la cual se opera es 70 % del potencial. Otra tarea importante es la implementación del Régimen de Tributación simple en el que hay 732 inscritos. Se está estructurando el Plan de Apoyo con la banca multilateral para trabajar en el modelo de gobernanza institucional, el cumplimiento tributario y aduanero, y la plataforma tecnológica, los cuales se terminarán de implementar en 2023. 2

Según el MFMP, un sistema pensional justo y progresivo es un objetivo del Gobierno, que ya conformó una Comisión de Reforma de Protección a la Vejez para el fin; no obstante, no detalla cómo sería sino solo “que espera mejorar la cobertura y reducir la pobreza y la desigualdad en la vejez, propendiendo por un sistema pensional que sea actuarialmente justo y mucho más progresivo en términos de subsidios”. El plan tiene desafíos como la informalidad (solo 35 % de los trabajadores cotiza); el cambio demográfico (en 1964 el 4,9 % de la población tenía 60 años o más; en 2018 es el 13,4 %) y el hecho de que solo uno entre cinco adultos mayores de 60 años reciba una jubilación. El 2,3 % del PIB cubre subsidios pensionales pero 74 % lo recibe la población de altos ingresos. El MFMP señala que el régimen público no es sostenible.