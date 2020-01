Red 5G: una meta que todavía es lejana

Y si bien el panorama en principio no escandaliza, sí genera incertidumbre si lo que se quiere es que las economías de la región empiecen a dar el giro a aspectos fundamentales de la Cuarta Revolución Industrial, como el Internet de las Cosas. “El 5G es también fundamental para preservar el futuro de las aplicaciones móviles más populares de hoy en día, al garantizar soporte para la adopción un uso cada vez mayor”, dijo el Gsma en el Manual de Políticas Públicas de Comunicaciones Móviles de 2019.

De hecho la estimación es que tras hacer inversiones por 492.000 millones de dólares, la tasa de crecimiento anual en ingresos de los operadores, en promedio, estaría cercana al 0,8 %, para llegar a un total de 1,15 billones de dólares. El gran reto estará en volver a atraer usuarios que no ven en la suscripción a planes de internet de alta velocidad un gasto necesario.

Aún así, los mercados en desarrollo parecen tener un potencial importante para el segmento en vista de que son economías que no han sacado provecho a la explotación comercial de esta tecnología.

Datos de la misma organización demuestran que si bien los países desarrollados van a adicionar en promedio 64 millones de suscriptores a internet 5G en los próximos seis años, las naciones emergentes aportarán cerca de 706 millones de suscriptores en el mismo lapso.

América Latina, de acuerdo con la agremiación, pasará de tener una penetración del 64 % al 78 % en 2025; pero Colombia estaría lejos de ese indicador si se tiene en cuenta que el país hasta ahora realizó la subasta que cubrirá con redes 4G al 50 % de la población que todavía no tiene acceso a este tipo de servicios.

“La tecnología 5G será un componente de gran importancia en la transformación digital de la sociedad y de la economía de los países durante los próximos años. Por esto es necesario que tengamos un sector de telecomunicaciones fortalecido, que llegue a toda la población y le permita asumir el liderazgo en telefonía e internet móvil antes del 2022”, dijo en junio de 2019 Sylvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Sin embargo, el reto de conectar a servicios de internet de calidad no recae únicamente en países como Colombia. Es un pendiente que según el Gsma atañe tanto a potencias económicas como a naciones en vía de desarrollo.

“Aún hay más de 4.000 millones de personas que no están conectadas. Esto se conoce como la brecha digital e incluye a 1.000 millones de personas que actualmente no disfrutan de acceso a redes de banda ancha móvil (brecha de cobertura) y a 3.000 millones de personas que viven dentro del área de cobertura de una red pero que no acceden a servicios de internet móvil”, de acuerdo con la entidad (ver Radiografía).

“Lo del 5G aunque hay que empezar a moverlo no tiene todavía un caso de negocio claro y se va a demorar bastante. Por eso es que tener capital público en el sector es arriesgado y no debería contar como una prioridad, por ahora”, explicó Daniel Medina, exministro TIC.