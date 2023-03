Reforma pensional nos cambiará la vejez a todos: siete cosas que debe saber

Y ahí viene uno de sus “pero”: la sostenibilidad del modelo que propone el Gobierno. Si bien se financiaría con los flujos que lleguen a Colpensiones, a la larga habría un hueco porque con el acelerado envejecimiento de la población , en unos 20 años no habría cómo pagarles a los adultos mayores.

Que e se apoyo ya no vaya a ser de $500.000 sino de $223.000 causa optimismo para ese centro de estudios. “Una cifra cercana a la línea de pobreza extrema promedio es más razonable. Esta transferencia cumple con el sentido de apoyar a las personas más vulnerables, un proceso importante para disminuir la pobreza extrema en ese grupo poblacional”.

Lo cierto es que la reforma pretende que todos los colombianos tengan un sustento en su vejez sin importar qué tanto ahorraron, pero los cambios implicarían que el monto que reciban al final no sea precisamente el más alto. Según cifras del Gobierno, c erca del 90% de los trabajadores aportarían exclusivamente a Colpensiones , pues son quienes ganan menos de tres salarios mínimos.

Según ella, a simple vista existen detalles del régimen de transición que no están claros y habrá especial atención al plan del Gobierno en ese sentido. De hecho, esta semana los fondos estarán en cónclave para despejar dudas y lanzar sus últimas cartas partiendo de la premisa de que “ lo que se debe fortalecer en Colombia es el ahorro ”.

“Con la unificación de los caminos en este sistema de pilares, las reglas para acceder a la pensión son las mismas que existían en el régimen de Colpensiones: cotice 1.300 semanas, y hombres tienen que cumplir 63 años y las mujeres 57. O sea que, en realidad, no va a haber la posibilidad como existía en los fondos privados de adquirir pensión mínima teniendo 62 años y habiendo cotizado 1.150 semanas; eso ya no existirá. Eso sí, luego hay situaciones especiales”, explica DaCosta, de la firma Godoy Córdoba.

De acuerdo con el artículo 76 del borrador de la reforma pensional, las personas que tengan al menos 1.000 semanas cotizadas en el momento que entre en vigencia el nuevo sistema no serán cobijadas por este. Es decir, continuarán bajo el régimen anterior consagrado en la Ley 100 de 1993, sin importar si venían ahorrando en Colpensiones o en los fondos privados. En el caso de que cuenten con las 1.000 semanas y además les falten 10 años para jubilarse, tendrán dos años para trasladarse de régimen, contando con la respectiva doble asesoría.

4) ¿Cómo va a hacer el gobierno para mover la plata si estoy en un fondo privado?

Según el borrador de la reforma, una vez entre en vigencia el nuevo sistema la plata dentro de las cuentas de ahorro administradas por los fondos privados seguirá a cargo de estos hasta el momento en el que la persona consolide los requisitos necesarios para jubilarse. A partir de ahí, las cotizaciones realizadas hasta por tres salarios mínimos y los rendimientos que generen serán trasladados al Componente de Prima Media administrado por Colpensiones. El valor que exceda esos tres salarios continuará en el fondo privado para construir una renta vitalicia.

5) ¿Qué va a pasar con las personas que hacen parte de los regímenes especiales?

Según Andrés DaCosta, las pensiones especiales, entendidas como aquellas por trabajar en alto riesgo, cuya última reglamentación es la del Decreto 2090 de 2003, no son materia del proyecto de reforma pensional y hoy están vigentes hasta el 31 de diciembre del 2024. Incluso, el propio borrador del Ministerio de Trabajo contiene un parágrafo en el que confirma que no habrá ningún tipo de cambios en ese sentido. Habrá modificaciones, eso sí, en los subsidios a las pensiones altas, los cuales no se eliminan, pero sí se reducen drásticamente.