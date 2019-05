Se calienta una reforma laboral

Cada día, más de 22 millones de colombianos se levantan a trabajar para mover la economía del país. Aunque Yoneider Gaviria no habla de cambios en la legislación, ni entiende muy bien si este lo beneficia o lo perjudica, esperaría que el mercado le ofrezca condiciones en las que pueda ejercer su profesión de comunicador social con mayor estabilidad debido a que el año pasado solo estuvo empleado durante seis de los doce meses, con un contrato de prestación de servicios. A comienzos de 2019 debió recurrir a un empleo no calificado en un call center.

“Por esta modalidad no tenemos cubiertas las prestaciones sociales, este año me tocó buscarme un escampadero mientras me volvían a contratar porque no me podía quedar tres o cuatro meses sin hacer nada. Unas veces uno sí se siente mal, que está retrocediendo, pero cuando toca, pues toca”.

Del otro lado, Orlando Álvarez, dueño de la empresa Red Metrológica de Antioquia, que genera 12 empleos directos y 8 indirectos, considera que una reforma laboral solo sería eficiente si es capaz de resolver asuntos de la carga prestacional; de manera que producir no le signifique asumir con su patrimonio personal las vacas flacas de la economía para mantener la empresa a flote, como le ha ocurrido durante los últimos ocho años.

“No creo que el empleado sea costoso, los incrementos salariales son muy acordes. El problema es que hay muchas cosas que afectan el costo de nómina: días festivos, los recargos nocturnos, los dominicales, las incapacidades menores a cuatro días”, expresa.