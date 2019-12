Tasa de interés cierra el año en 4,25 %

En medio de la última reunión del Banco de la República, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, sostuvo que con un crecimiento del 5,2 % se sentiría muy cómodo.

“A mí no me molesta la fórmula de inflación más productividad laboral (...) de manera que yo con 4 %, más 1 % o 1,5 %, me sentiría bien; es decir con 5 % o 5,5%. Mucho más que eso comenzaría a preocuparme por los efectos sobre inflación, informalidad y desempleo que son importantes”.

Si se cumpliera esta perspectiva, el aumento estaría entre 43.062,03 pesos y 45.546,38 pesos, lo que pondría el salario entre 871.178,03 pesos y 873.662,38 pesos, sin subsidio de transporte.

En este contexto, el gerente sostuvo que hay un debate interesante de en el Dane, sobre la productividad laboral y la multifactorial, que fue negativa: “la que importa para un economista es la productividad laboral, no la otra, que es de todos los factores juntos (...) yo he visto muchos estudios sobre este indicador, y esto en promedio crece al 1 %, o 1,5 %, no al 0,23 %, no quiero cuestionar al Dane”.

Teniendo en cuenta que en noviembre la inflación anual (3,84 %) se redujo levemente y que “se espera que los choques de oferta que han afectado la inflación comiencen a diluirse” para llevar este indicador al 3 % en 2020, el Banco de la República decidió mantener las tasa de interés en 4,25 %.

Así lo confirmo el gerente de la Junta Directiva del Emisor, Juan José Echavarría, quien comentó que “se está viendo un periodo relativamente largo de tasas estables” y se podrán mantener “por un tiempo adicional”, aunque no creen que este periodo dure hasta 2021.

Cabe destacar que, desde abril del año pasado, el banco central ha mantenido en 4,25 % la tasa de intervención y, según analistas, la cifra no tendría modificaciones hasta 2021.

De otro lado, el Banrepública mantuvo la proyección del déficit de cuenta corriente para 2019 en más de 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la de crecimiento económico de Colombia en 3,2 % para 2019.