El formulario de aduanas ya no será obligatorio

Así no excedan los 2.000 dólares, si las mercancías constituyen patrimonio cultural de la nación o de otros países (esculturas, pinturas, obras de arte), deben declararse. También si hace un el ingreso temporal de artículos para su uso profesional durante su estadía (libre de impuestos). “Por ejemplo, si viene a hacer un documental audiovisual y trae su equipo técnico de cámara, computador, etc., debe llenar el formato”, resaltó Uribe. También, deben hacerlo las misiones médicas acreditadas con insumos necesarios para el desarrollo de jornadas de salud, ya sea como equipaje acompañado (que viene con el viajero) o no acompañado (enviado por carga antes o después de la llegada del viajero al país).