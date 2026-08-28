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Remezón en Ecopetrol: anuncian la salida de cinco altos directivos

Los movimientos afectan áreas estratégicas para la operación de la compañía, entre ellas gestión territorial y ambiental, estrategia y nuevos negocios, refinación y procesos industriales, así como relaciones institucionales y comunicaciones.

  • Ecopetrol informó cambios en su equipo de alta gerencia, luego de que la junta directiva aprobara modificaciones en cinco cargos directivos de la compañía. Foto: Cortesía
    Ecopetrol informó cambios en su equipo de alta gerencia, luego de que la junta directiva aprobara modificaciones en cinco cargos directivos de la compañía. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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La junta directiva de Ecopetrol aprobó una serie de cambios en la estructura de su alta gerencia, que implican la salida de cinco directivos de posiciones clave dentro de la compañía a partir del próximo 30 de agosto.

Las modificaciones fueron informadas por la petrolera y contemplan, inicialmente, encargos en las vicepresidencias de Transformación Territorial y HSE, Administrativa y de Servicios, Estrategia y Nuevos Negocios, Refinación y Procesos Industriales, además de la Dirección Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones.

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Ecopetrol precisó que los funcionarios que asumirán estas responsabilidades lo harán en calidad de encargados, mientras se realizan las respectivas designaciones en propiedad.

Estos son los directivos que salen de Ecopetrol

Entre los cambios está el de Sandra Lucía Rodríguez Rojas, quien se desempeña como vicepresidenta corporativa de Transformación Territorial y HSE. La ejecutiva estará en el cargo hasta el 30 de agosto de 2026.

A partir del 31 de agosto, Miguel Ángel Cortés Angarita, actual profesional sénior de Gestión Ambiental de la misma área, quedará encargado de esta vicepresidencia.

También dejará su cargo Jaime Andrés García Cuello, actual vicepresidente Administrativo y de Servicios, quien desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto.

Su reemplazo temporal será Álvaro Iván Saavedra Barón, actual gerente de Abastecimiento de Hidrocarburos de la compañía, quien asumirá como encargado de la vicepresidencia desde el 31 de agosto.

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Otro de los cambios corresponde a Diana Marcela Jiménez Rodríguez, directora Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones, quien permanecerá en el cargo hasta el 30 de agosto.

En su lugar, de manera temporal, estará Juliana Perdomo Valencia, actual comunicadora sénior de la misma área, a partir del 31 de agosto.

La reestructuración también alcanza la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios. Julián Fernando Lemos Valero, quien ocupa actualmente esa posición, desempeñará sus funciones hasta el 30 de agosto.

El encargo quedará en manos de Adrián Santiago Coral Pantoja, actual gerente de Nuevos Negocios de Hidrocarburos de la misma área, desde el 31 de agosto.

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Finalmente, Felipe Trujillo López, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales, también dejará sus funciones el 30 de agosto.

La posición será asumida temporalmente por Ana Carolina Ríos Junco, actual ingeniera sénior de procesos de la misma área, a partir del 31 de agosto.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con los cinco altos directivos que salen de Ecopetrol en agosto de 2026?
La junta directiva de Ecopetrol aprobó la salida de cinco altos directivos de posiciones estratégicas. Los funcionarios permanecerán en sus cargos hasta el 30 de agosto de 2026 y los reemplazos asumirán temporalmente desde el 31 de agosto.
¿Quiénes son los cinco directivos que salen de Ecopetrol?
Los directivos que dejarán sus cargos son Sandra Lucía Rodríguez Rojas, Jaime Andrés García Cuello, Diana Marcela Jiménez Rodríguez, Julián Fernando Lemos Valero y Felipe Trujillo López. Ocupan posiciones relacionadas con gestión territorial, servicios, comunicaciones, estrategia y refinación.
¿Quiénes reemplazarán a los directivos que salen de Ecopetrol?
Los encargos quedarán en manos de Miguel Ángel Cortés Angarita, Álvaro Iván Saavedra Barón, Juliana Perdomo Valencia, Adrián Santiago Coral Pantoja y Ana Carolina Ríos Junco, quienes asumirán desde el 31 de agosto.
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