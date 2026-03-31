Ecopetrol aplaza decisión sobre Ricardo Roa y abre puerta a reunión con Petro antes de definir su continuidad

La incertidumbre sobre el futuro de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol se prolonga. Por tercera vez consecutiva, la junta directiva de la petrolera estatal terminó una sesión sin tomar una decisión definitiva sobre su permanencia, en medio de presiones judiciales, políticas y del mercado. Durante la reunión más reciente, realizada el lunes 30 de marzo y que se extendió por cerca de siete horas, los miembros del máximo órgano de gobierno corporativo volvieron a evaluar los riesgos reputacionales y financieros de mantener a Roa en el cargo. Sin embargo, el tema no se sometió a votación. Le puede interesar: Advierten que junta de Ecopetrol estaría incurriendo en “administración desleal” con permanencia de Ricardo Roa

Reunión de Petro con junta de Ecopetrol para evaluar continuidad de Roa

En cambio, según reveló El Tiempo, se abrió una nueva instancia antes de tomar una determinación: una reunión a puerta cerrada entre los nueve miembros de la junta y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El encuentro, que inicialmente estaría previsto para el 6 de abril, tendría como objetivo escuchar la posición del mandatario antes de definir si Roa continúa, pide licencia o deja el cargo. De acuerdo con la información del diario, la decisión de aplazar la votación responde precisamente a esa cita, en la que se buscaría alinear criterios en un momento crítico para la compañía. Incluso, fuentes cercanas al proceso señalaron que hay expectativa de que del encuentro salga una señal clara sobre el futuro del directivo. Lea más: Ecopetrol ocultó información a revisoría fiscal; no hubo auditoría a la gestión de Ricardo Roa

Un contexto judicial que presiona la decisión

El aplazamiento ocurre a pocos días de un nuevo hito judicial. El próximo 8 de abril, Roa deberá comparecer ante un juez por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022, en la que se desempeñó como gerente. Según las investigaciones, el exceso superaría los 5.300 millones de pesos. Este proceso se suma a la imputación realizada el pasado 11 de marzo por presunto tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá cuyo antiguo propietario tenía intereses en Ecopetrol. Pese a este escenario, Roa ha reiterado que no tiene intención de renunciar y ha defendido que su situación no modifica la matriz de riesgos de la empresa. También ha insistido en que la compañía ha actuado con transparencia frente a los mercados internacionales, reportando el caso ante la SEC mediante el formulario 6-K e incluyéndolo en su informe anual 20-F.

Resultados financieros de Ecopetrol y presión de accionistas

A las investigaciones se suma un deterioro en los resultados financieros de la petrolera. Las utilidades de Ecopetrol pasaron de 33,4 billones de pesos en 2022 a cerca de 9 billones en 2025, lo que representa una caída del 73 % en tres años, un dato que ha aumentado la presión de inversionistas y analistas. En paralelo, la Unión Sindical Obrera (USO) y algunos accionistas han pedido que Roa se aparte del cargo, argumentando el impacto reputacional que podría tener mantener a un presidente imputado. La posible reunión con el presidente también ha generado tensiones internas. Según lo revelado por El Tiempo, al menos dos miembros independientes de la junta, que representan a fondos de pensiones y a departamentos productores, ya anticiparon que no asistirán al encuentro con el mandatario, al considerar que podría afectar la independencia del órgano directivo. Estos integrantes hacen parte del grupo que previamente dejó constancias sobre los riesgos de mantener a un CEO imputado, en un contexto donde incluso desde Estados Unidos se han hecho consultas sobre la situación de la compañía. Desde sectores sindicales también han surgido cuestionamientos. Algunas voces de la USO advierten que trasladar la discusión a una instancia política podría debilitar el gobierno corporativo de la empresa. Conozca también: “¡Fuera, fuera!”: accionistas de Ecopetrol abuchean a Ricardo Roa en tensa Asamblea

Un pulso político de fondo