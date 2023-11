También existen preocupaciones sobre el perjuicio a los socios minoritarios de la compañía, por las deudas y las inversiones que no son rentables, si no que se realizan por razones políticas. “La Nación simplemente le termina pagando a Ecopetrol el capital en algún momento, pero desafortunadamente no les paga el costo financiero, por ejemplo, de los subsidios a los combustibles, ni el costo financiero que le implica muchas veces tener que financiarse para cubrir los vacíos de caja”, puntualizó sobre el particular el experto Vera.