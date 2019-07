El camino hacia la rentabilidad de startups

Lograr obtener utilidades tras poner en marcha un negocio es algo que suele tardar, al menos, un año. Sin embargo, el tiempo es relativo, pues varía según el tipo de negocio, el momento macroeconómico, el público objetivo y el lugar en el que opera, entre otros factores.

En el caso de las startups —emprendimientos de base tecnológica— el camino que deben recorrer para la rentabilidad, es decir, que sus pérdidas no sobrepasen sus ingresos, puede llegar a ser muy largo.

Específicamente, está el caso de Twitter que, tras su creación en 2006, ganó dinero el año pasado, doce años después. Un factor detrás de esa tardanza está en el número de usuarios, que no ha crecido tanto como en otras redes sociales. Ha pasado de tener 284 millones al cierre de 2014 a 330 millones, según el reporte a julio de este año de We Are Social de HootSuite. Un bajo crecimiento comparado con WhatsApp, por ejemplo, que pasó de 600 millones de usuarios en 2014 a 1.600 millones.

No obstante, está el caso opuesto, como Yahoo, una compañía que tardó apenas tres años en obtener ganancias, tras su fundación en 1995. Así como Google, que tardó el mismo periodo de tiempo, tras su salida al mercado tecnológico en 1998. En los noventa la oferta de empresas de base tecnológica era tan novedosa, que se hacía muy atractiva tanto para inversionistas, como para consumidores.

La pregunta es ¿por qué si tardan tanto en ser rentables, no buscan financiamiento en la Bolsa? Algunas sí lo han hecho, pues cotizar como acción en la bolsa de valores es una de las opciones disponibles.

Sin embargo, gracias a la liquidez que brinda el capital riesgo, es decir, el capital emprendedor o venture capital (VC) que les inyectan fondos inversionistas a empresas que prometen ser exitosas, las startups tardan cada vez más en salir al mercado de valores.

Así como Twitter, también está el caso de Uber, que desde su lanzamiento, en 2009, no han conseguido ser rentables (ver Gráfico).

Uber, por ejemplo, apenas decidió salir a Bolsa de Nueva York en mayo de este año con una valoración cercana a los 76.000 millones de dólares y con una Oferta Pública Inicial (OPI), es decir, su primera venta de acciones, cada una a 50 dólares. Sin embargo, a la fecha, sigue reportando números rojos, una década después de su creación.

A principio de junio la empresa de transporte de pasajeros y comida presentó sus primeros resultados tras cotizar en la Bolsa y todavía sus pérdidas son protagonistas. Entre enero y marzo de este año perdió 1.012 millones de dólares, es decir, más del doble que las del mismo periodo de 2018 (Ver Radiografía).

Los números rojos de la empresa tienen que ver con una intensa guerra de precios con su rival estadounidense Lyft (otra app de transporte de pasajeros) y otras que han inundado el mercado como Beat, In-Driver, Picap (moto-taxi) y Cabify.

A lo largo de sus diez años, la startup ha recaudado 25.000 millones de dólares, entre capital privado y deuda, incluidos los cerca de 8.000 millones tras su salida a Bolsa en mayo.