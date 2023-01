La incertidumbre, desde su perspectiva, obedece al perfil de quien llegue, pues no es claro todavía si será una persona con pergaminos técnicos o una que simplemente tenga trayectoria política y carezca de experiencia en el área minero-energética.

“Me parece qu e el mercado está un poco a la expectativa. Ya no es tanto el golpe de la salida, sino más acerca de quién podría ser el nuevo presidente” , señaló Gregorio Gandini, analista de mercados.

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, ha sido la vocera de una transición que, desde la óptica de los expertos, tiene el tono más radical. Recientemente en el Foro Económico Mundial (WEF), celebrado en Davos, corroboró que el gobierno no firmaría nuevos contratos de exploración y explotación petrolera y gasífera.

“Esto le resta tranquilidad a los mercados. Perder gente que le haga contrapeso al presidente Petro, no porque tenga o no la razón, sino porque es importante tener ese equilibrio, me parece que esto genera temor”, resaltó Gandini.

De otro lado, Laura López, analista de renta variable para Casa de Bolsa, hizo notar que las caídas observadas en la acción y en el ADR (certificados que permiten negociar los títulos de compañías creadas por fuera de EE. UU. en Nueva York), sí muestran un descontento con la salida de Felipe Bayón. Más aún, según la experta, considerando que bajo su guía la empresa ha tenido las ganancias más altas de su historia (ver Radiografía). Por ello, hay unas expectativas grandes con respecto al reemplazo.

De momento, se sabe que una firma cazatalentos será la encargada de encontrar al sucesor. Sin embargo, están sonado dos nombres para ocupar la presidencia de Ecopetrol y ambos son viejos conocidos de Petro.

Los del sonajero

Los dos nombres que se vienen barajando son el de Ricardo Roa y Saúl Kattan. Este último se desempeña actualmente como el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Pero según confirmaron fuentes internas de la compañía, ese no sería un impedimento para que, eventualmente, pueda ocupar el cargo.

Kattan es economista de la Universidad de los Andes y realizó el programa de Dirección Directiva en el Inalde Bussiness School. Cuenta con experiencia en los sectores público y privado. En su primer empleo se desempeñó como corredor de bolsa y fue investigador del Banco de la República. En 2012, dirigió a ETB, cuando Petro era alcalde de Bogotá.