El problema de saber repartir la riqueza

Djaffar Shalchi

Presidente de Human Act Foundation

“Si queremos sociedades igualitarias y felices, los ricos deben pagar los impuestos que en justicia les corresponden. Cuando un multimillonario tributa a un tipo impositivo más bajo que su asistente, es evidente que algo no funciona. No me sorprende que haya voces que reclamen que no pueda haber milmillonarios. Parece que l os “súper ricos” consideran que hay una ley para ellos y otra para el resto de la ciudadanía. Debemos gravar la riqueza de una manera proporcionada. Los ricos deben pagar los impuestos que en justicia les corresponden”, dijo en el informe de Oxfam.