El regulador de la bolsa gringa le exigió a Coinbase el retiro de todas las criptomonedas, excepto Bitcóin

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) habría pedido a Coinbase que detuviera el comercio de todas las criptomonedas que no fueran bitcóin bajo amenaza de demanda, así lo dijo el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, al Financial Times.

Es de recordar que Coinbase es una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco, California, que ofrece servicios de intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países del mundo, que además cotiza en Nasdaq.

De acuerdo con Armstrong, como Coinbase se negó a registrarse como corredor de bolsa hace un mes, la SEC hizo la recomendación, pues en su consideración todas las criptomonedas, a excepción del bitcóin, son valores que deben transarse en la bolsa y que su negociación debía hacerse bajo el control del regulador, es decir de la misma SEC.

Todo esto es evidencia de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, quiere obtener una autoridad más amplia sobre la criptoindustria.

“Regresaron a nosotros y dijeron. . . creemos que todos los activos que no sean bitcóin son valores”, dijo Armstrong. “Y, dijimos, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión, porque esa no es nuestra interpretación de la ley? Y dijeron, no te lo vamos a explicar, debes eliminar todos los activos que no sean bitcoin”, recoge el Financial Times.

Armstrong aseguró que haber obedecido a la SEC hubiera significado el fin de la industria cripto en Estados Unidos, y entonces decidió ir a la Corte para que fuera el sistema judicial el que decidiera al respecto.

La SEC dijo que su división de aplicación no hizo solicitudes formales para que “las empresas eliminen los criptoactivos”. “En el curso de una investigación, el personal puede compartir su propia opinión sobre qué conducta puede generar dudas para la comisión en virtud de las leyes de valores”, agregó.

En dicho país hay un fuerte pulso entre dos autoridades por controlar las criptomonedas: la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) están compitiendo fuertemente por ese control. Las acciones, los bonos y otros instrumentos financieros tradicionales están bajo el control de la SEC, pero las autoridades de los EE. UU. siguen enfrascadas en el debate sobre si todos, o algunos, de los tokens criptográficos deberían estar bajo su competencia.

Dicha supervisión traería estándares de cumplimiento mucho más estrictos, los mismos que tienen las empresas que cotizan en bolsa. Y habría otro impedimento: los intercambios de criptomonedas generalmente también brindan servicios de custodia y piden prestado y prestan a los clientes, una combinación de prácticas que no es posible para las empresas reguladas por la SEC.

Este lunes el bitcóin cerraba su segundo mes de 2023 en rojo, al caer a 29.219 dólares.