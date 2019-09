Empresas B colombianas se hacen notar

Caracterizadas por utilizar el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales, las Empresas B (o B Corporation) operan bajo altos estándares sociales, ambientales y de transparencia.

La comunidad global de este tipo de compañías, Sistema B, que actualmente reúne a 3.023 firmas en 64 países, exaltó a 16 sociedades colombianas con el galardón Best For The World.

De esa lista hace parte la empresa antioqueña Portafolio Verde, cuyo director Alejandro Zapata, explicó que no se trata de un reconocimiento a compañías perfectas ni de un escalafón, sino de un incentivo para continuar mejorando los impactos generados.

“Cuando trabajamos en equipo, con pasión y disciplina, obtenemos este tipo de logros que destacan a aquellas empresas que siendo rentables económicamente, compiten por ser mejores para el mundo, demostrando de este modo que los negocios pueden ser utilizados como una fuerza de cambio positivo, y que una nueva economía es posible”, añadió.

El reconocimiento también fue otorgado, hace dos semanas, a las sociedades antioqueñas Sempli, Finaktiva, Choucair Testing, Hybrytec, Indeleble Social, Ecosistema Jaguar y Taurus Capital.

Igualmente, fueron galardonadas Green Factory, Caravela Coffee, Núcleo Ambiental, HG Ingeniería y Construcciones, Biogar, Alcagüete, RMASB y Contempo. Por sus estatutos, estas empresas coinciden en que para la toma de decisiones corporativas no solo tienen en cuenta las finanzas.