Drummond, Cerrejón y Argos son las empresas mineras con mejor reputación este 2025

Cerrejón perdió la corona y Argos subió cuatro puestos. Aquí la lista.

  • FOTO JULIO CÉSAR HERRERA.
    FOTO JULIO CÉSAR HERRERA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

En su congreso, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) reveló el ranking de las empresas mineras con mejor reputación en los municipios donde se realiza actividad extractivista.

La medición pertenece a la encuesta Brújula Minera, realizada por la ACM. De acuerdo con estos resultados, la compañía con mejor reputación es Drummond, que cuenta con una fuerte operación en el Magdalena y el César.

Lea también: Inversión extranjera minera ya se ha desplomado 37% este 2025, ¿qué está pasando?

Se trata de una empresa multinacional con sede en Estados Unidos que opera en Colombia desde 1986. Se dedica principalmente a la extracción, procesamiento y exportación de carbón térmico.

La compañía se consolidó este año como la de mejor reputación para el sector en Colombia en el ranking general, que tiene en cuenta la percepción de los trabajadores y empresarios del extractivismo en el país.

Hay que destacar que frente a los resultados del año pasado, la multinacional gringa escaló dos puestos en esa medición, al pasar de la tercera a la primera casilla en solo un año.

Cerrejón perdió la corona de la reputación

Por otro lado, Cerrejón, que es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo minero en América Latina, perdió el primer puesto en dicha medición anual.

El campo minero, que se ubica en La Guajira y es explotado por la multinacional Glencore, descendió al segundo puesto. Cerrejón cuenta con la extracción de carbón térmico en una mina que abarca más de 69.000 hectáreas y cuenta con transporte ferroviario de 150 kilómetros y con más de 500 vagones para su operación.

Argos se trepó cuatro puestos en reputación minera

Argos es reconocida principalmente por su producción de cemento y concreto, también tiene operaciones mineras enfocadas en la extracción de agregados (como grava, arena y piedra triturada), esenciales para su negocio de la construcción.

Estas actividades se desarrollan bajo su división Agregados Argos, con un enfoque en minería responsable y sostenible.

La empresa paisa ha apostado por una minería bien hecha, con prácticas que buscan minimizar el impacto ambiental y promover el desarrollo local. En lugares como Saldaña, por ejemplo, implementó técnicas que respetan el ecosistema fluvial.

Así, la compañía escaló cuatro puestos en esta lista y se trepó al tercer puesto entre las 15 compañías medidas.

En el cuarto puesto figura Cerro Matoso, y le sigue Paz del Río y Mineros, esta última bajó cinco puestos.

Entérese: "Hay que fomentar la exploración minera": Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería

