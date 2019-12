Ante reorganización de Telefónica, los rumores de venta se reactivan

El 10 de junio de 2003 el Gobierno colombiano tomaba una de las decisiones que cambiaría el futuro de su empresa de telecomunicación. Enajenar las acciones de la vieja Telecom, una de las empresas públicas más importantes del país que tuvo que ceder ante las dificultades en el manejo de la deuda y la ineficiencia en la operación, fue la salida que encontró ante las dificultades financieras que estaba presentando.

Sin embargo, dos días después, el Gobierno firmó el decreto 1616, que creó la Empresa Colombia Telecomunicaciones, actualmente conocida como Coltel, compañía que se construyó con los remanentes que quedaban de Telecom y que, aunque pasado un año ya reportaba utilidades, esta seguía necesitando capital para seguir desarrollando el negocio.

Así, surgió la llegada de Telefónica a Colombia, pues fue una de las empresas que mostró interés por comprar una parte de la compañía. Otro de los interesados fue la empresa dirigida por Carlos Slim, América Móvil, que en su momento se llamaba Telmex, esta alcanzó a firmar un preacuerdo con Colombia Telecomunicaciones, para obtener una porción del negocio, pero el proceso no se llevó a cabo pues el contralor de ese momento, Antonio Hernández Gamarra, se interpuso al encontrar que dicha transacción no sería estable, pues pondría en riesgo el patrimonio público.

Así las cosas, el proceso de competencia por tener una participación en la empresa de telecomunicaciones de Colombia se dio en un ámbito democrático, pues se decidió llevarlo a cabo por medio de una subasta, en la que solo se presentó la compañía española, Telefónica, la cual compró una participación accionaria correspondiente a 50 % más una, lo que le daba el poder de decisión sobre la compañía.

La empresa española fue entonces aumentando su participación y en 2012 Colombia Telecomunicaciones y Telefónica se fusionan y empiezan a trabajar bajo la marca Movistar, momento en el cual más de dos millones de usuarios de la antigua Telecom pasaron a ser atendidos bajo esta marca. En ese momento, la participación de la empresa española pasó a ser del casi 70 % de la compañía.

Este es el origen de Telefónica en Colombia, considerada por muchos expertos como una de las empresas de telecomunicaciones más importantes que operan en el país.

Sin embargo, toda esta situación está a punto de cambiar, pues, aunque hasta el momento el Estado es el socio más grande de la compañía española, el futuro podría ser otro.

Recientemente Telefónica dio a conocer a sus inversionistas y a la opinión pública una decisión de reorganización en sus filiales, que avivan en el mercado rumores de venta. La futura remodelación que hará su presidente, José María Álvarez-Pallete, pretende ser un “catalizador de la transformación de la compañía”, y tiene como objetivo priorizar los mercados de países en los que está siendo más rentable como España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

Con este panorama, lo que deja entrever es que segregaría la operación en los países que anteriormente pertenecían a Hispam Norte (Colombia y México) e Hispam Sur (Argentina, Chile y Perú), y que ahora harán parte de Telefónica Hispanoamérica, la cual será liderada por Alfonso Gómez Palacio, el colombiano que anteriormente dirigía Hispam Norte.

Ante esta decisión, la empresa reconoció que las operaciones en estos países no tenían los resultados que esperaban, pues los malos datos macroeconómicos, las crisis sociales y la devaluación de las monedas de varios países de la región estaban exponiendo a la empresa, y para algunos expertos la incertidumbre estaba penalizando los ingresos de las filiales.

La nueva unidad liderada por Gómez tendrá que responder a una medida de urgencia para que el modelo no se agote, como lo indicó Álvarez-Pallete.

¿Qué está pasando en realidad?

Ante esta coyuntura, expertos en el sector de telecomunicaciones como Marc Eichmann, afirman que estas son disculpas, porque la realidad financiera es otra: “La disculpa es el clima y las protestas, pero esto no les pega tanto, la verdad es que el problema es que no han sido capaces de generar el flujo de caja con las operaciones aquí, para pagar lo que invirtieron para comprar las operaciones, es decir, no han tenido la eficiencia, por lo que tuvo que concentrarse en otros mercados, porque sino el endeudamiento se los va a comer”.

Esto ha puesto sobre la mesa los rumores de venta de las filiales de Telefónica, no solo de Colombia, sino en otros países de la región. Hoy se validan aún más con las opciones que la compañía dejó abiertas, las cuales pueden ser la venta de participación, atracción de otros inversionistas y posibles fusiones. Con este anuncio, muchos especulan que hay intenciones de desinversión de la operadora en Latinoamérica, ya que en las propias palabras de Álvarez-Pallete: “Si es necesario reducir nuestra exposición (a la zona), la reduciremos”.

Las opciones de apalancamiento que la empresa anunció también reflejan algo más que solo rumores de desinversión, pues recordemos que un poco más de 30 % está actualmente bajo la empresa Colombia Telecomunicaciones, lo que le da a esta una oportunidad para que se incluyan en la posible venta, y así poder saldar algunas cuentas con una inversión que, como ha anunciado en varias ocasiones, no es estratégica.

Fuentes relacionadas con el tema aseguran que este sector es ampliamente competido, es un mercado regulado y además le generaba al país una rentabilidad sumamente baja en los últimos años, por lo que la situación actual de Telefónica le puede dar al país un alivio con la venta de esta participación.

Los rumores de venta de la filial colombiana para muchos expertos es una realidad, pues este mercado no tiene una representación significativa, ya que tan solo la operación de España, Reino Unido, Alemania y Brasil son 80 % del Ebitda de la compañía, por lo que los países de la nueva unidad hispanoamericana tendrían un porcentaje mínimo en comparación a estos países.

Sin embargo, fuentes cercanas a Telefónica afirman que la filial colombiana es parte importante de la operación total y que un ejemplo de ello es el nombramiento de Alfonso Gómez Palacio, y además la reciente noticia que dio a conocer de su interés de participar por la banda de 700 Mhz, 1.900 Mhz y 2.500 Mhz, para la que ya tiene un capital asignado desde la matriz, deja ver un optimismo y una confianza en el mercado.

La pregunta ahora es: ¿quién podría comprar a Telefónica? Según los expertos, Millicom, en Colombia, y Liberty, en Chile, no estarían interesadas en participar de una fusión o de una compra con la empresa española, sino que serían empresas provenientes de China, entre las que suenan China Mobile y China Unicom. Además, los analistas afirman que empresas como Millicom y Liberty están acostumbradas a hacer otro tipo de transacciones. Otra empresa que suena entre los potenciales interesados es Arsat, en Argentina.

Analistas del mercado ya empiezan a hacer sus valoraciones

Ya se empiezan a hacer las valoraciones de Telefónica Hispanoamérica, el diario Cinco Días afirmó que compañías de análisis de inversión como Fidentis valoran la compañía, que tiene presencia en países como México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, en más de US$12.000 millones. Otra empresa de análisis, Barclays, otorgó a la unidad hispanoamericana un valor de US$12.500 millones, incluyendo un valor de US$3.300 millones a la filial de Colombia y US$2.700 a la filial de Chile.