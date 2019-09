Avianca baja la presión financiera a sus deudas

Aún hay un 13,6 % de tenedores de bonos, por un valor de 74,74 millones de dólares, que no se deciden a reconvertir sus títulos a unos garantizados a 2023.

Es por eso que la compañía abrió el plazo hasta el 25 de septiembre, para que aquellos se monten en esta alternativa.

Si no, la empresa tendrá que responder por esta obligación en mayo de 2020, pero lo hará en una proporción 95 vs. 100. El seguro para Avianca es que quienes ya aceptaron la reconversión de bonos no pueden cambiar de parecer.

Ante este panorama, si bien resta poco para lograr la totalidad de los bonos, se espera que Avianca pueda lograr un acuerdo cercano al 90 %, analizó Sebastián Toro, fundador de la empresa de educación financiera Arenalfa; pero esto no significa que ya se haya acabado el peligro.

“La empresa todavía no ha logrado todos los intercambios, refinanciación ni acuerdos que tiene que tener (...) al final esto le está consiguiendo tiempo”, agregó Toro.

Lo importante, según comentaron los analistas consultados, es si en este tiempo la compañía logra voltear nuevamente su resultado, generando más caja, disminuyendo más deuda y ponerla operacionalmente a andar como debería.