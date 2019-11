Comfamiliar Camacol, ¿se salva?

Un horizonte financiero sin claridad en el corto plazo, la posibilidad de incumplir pagos, un alto desorden administrativo y un plan estratégico que no muestra un panorama de salvamento fueron algunas de las consideraciones que tuvo en cuenta la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) para ordenar la nueva intervención administrativa de la caja de compensación Comfamiliar Camacol.

Para el anterior director de la caja, Juan Guillermo Valencia, quien fue separado del cargo por la Supersubsidio, lo que hay detrás de esta intervención es el interés de acabar la caja, que es reconocida por su labor de 62 años.

“El nuevo director no conoce a nadie. ¿Qué relacionamiento va a lograr con las empresas? ¿A quién va a afiliar? Si no van a vincular a nadie, lo que dirán más adelante es que no se incrementaron los aportes empresariales y que hay que entregarle la caja a Comfama y a Comfenalco”, dijo.

Valencia sostuvo que desde comienzos de mayo cuando inició la gestión de un plan estratégico para atraer afiliados, observó malestar en algunos sectores que vieron cómo empezaron a llegar afiliados.

“De 9.000 personas que tuvimos en curso, la mayoría eran de Comfenalco Antioquia, pero el director de esa caja, Jorge Alejandro Gómez, fue de empresa en empresa diciendo que Comfamiliar estaba en manos de politiqueros y que estaba quebrada”, señaló.

Valencia insistió en que hay una “mano negra” en contra de Comfamiliar Camacol, una entidad que contaba con un plan estratégico de 19 proyectos. “Estamos haciendo los esfuerzos por vía jurídica para hacerle entender a la Supersubsidio que hubo una equivocación”, declaró Valencia, quien añadió que en su contra no se formularon cargos ni hay procesos en su contra.