Este es el Ecopetrol que se sueña Bayón por cuenta de la pandemia

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, no está tranquilo. No está tranquilo porque no saber cuánto tiempo pueda durar la emergencia le hace pensar, recurrentemente, en sus trabajadores (directos e indirectos), en los recursos que podría dejar de recibir la Nación y las dificultades que llegarían ante una reactivación paulatina de ciertos sectores de la economía.

Pero el mismo Bayón se llama a la calma. Ayer en una intervención ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes reconoció que se está frente a la crisis económica más complicada del país, pero que ante panoramas difíciles se necesitan planes efectivos y un colchón financiero que haga las cosas más llevaderas: Ecopetrol cuenta con ellas, entendiendo, eso sí, que “de alguna manera todos nos vamos a ver afectados”.

Desde el tercer trimestre del año pasado Ecopetrol se puso la meta de hacer más eficientes sus inversiones y ahorrar gastos. Para el primer caso el objetivo eran 1.200 millones de dólares, para el segundo: 2,2 billones de pesos. Metas que se vienen cumpliendo.

Según Bayón ya han hecho más eficientes 1.300 millones de dólares en inversión, mientras que Ecopetrol encontró la manera de ahorrar 2,3 billones de pesos en costos y gastos.